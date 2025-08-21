Магучіх розповіла, що травмувалася в Лозанні, але хоче відновитися до ЧС-2025

Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp

На останньому етапі Діамантової ліги зі стрибків у висоту у жінок українка Ярослава Магучіх та Юлія Левченко не зайняли жодного з призових місць. Крім того, що змагання проходили під зливою, ще олімпійська чемпіонка Парижу отримала травму та знялася після другого стрибка.

Магучіх після турніру прокоментувала свій виступ. Слова легкоатлетки навела Федерація легкої атлетики України.

У коментарі Магучіх відзначила, що їй було приємно бачити велику кількість вболівальників, які попри дощ прийшли підтримати спортсменів. При цьому, вона зізналася, що вперше в кар’єрі залишилася без результату.

"На жаль, сьогодні я взагалі без висот — певно, такого у мене взагалі ніколи не було", — сказала Ярослава.

За словами легкоатлетки, причиною невдалого виступу стала нездатність бігти з потрібною швидкістю через погодні умови і обережність перед чемпіонатом світу.

Також Ярослава повідомила, що вирішила достроково припинити змагання ще й тому, бо отримала травму ноги. Стрибунка тепер планує відновитися до чемпіонату світу в Токіо.

Ярослава висловила позитивне ставлення до такого досвіду, оскільки раніше не стрибала під зливою.

"Це цікавий досвід стрибати під таким дощем. Всі дівчата мокрі, але водночас щасливі", — сказала Ярослава.

Нагадаємо, раніше Магучіх розповіла про свої проблеми цього сезону, який став першим після перемоги на Олімпіаді.

Також Ярослава назвала фактори, необхідні для перемоги на турнірах.