Магучіх знялася через травму, а Левченко стала шостою на етапі Діамантової ліги в Лозанні

Ярослава Магучіх. Фото: кадр з відео

У швейцарській Лозанні пройшов етап Діамантової ліги зі стрибків у висоту серед жінок. Україну на ньому представили олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.

Українки залишились без медалей, але на це є причина

Змагання проходили в жахливих умовах

Ще до початку виступів на секторі зі стрибків у висоту почалася злива, яка зіпсувала виступи абсолютно всім десяти учасницям.

Магучіх, як і в Лондоні, залишилась без медалі. Цього разу Ярослава почала стрибати з висоти 1.91 м і після другої невдалої спроби знялася зі змагань.

Українка не могла нормально розбігтися та відчувала дискомфорт в нозі. Після виступів вона підтвердила, що травмувалась.

Левченко подолала висоту 1.86 м, завершивши змагання на шостому місці разом із німкенею Імке Оннен та сербкою Ангеліною Топич, які також зупинилися на 1.91 м. Бельгійка Нафіссату Тіам вибула на 1.86 м.

Здолали 1.91 м, але не подолали 1.94 м Елеанор Паттерсон (Австралія), Марія Жодзік (Польща), Нікола Оліслагерс (Австралія) та Крістіна Гонзель (Німеччина).

У підсумку перше місце з результатом 1.91 м поділили Жодзік, Оліслагерс і Гонзель.

