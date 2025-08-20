Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Магучих и Левченко провалились на этапе Бриллиантовой лиги

Магучих и Левченко провалились на этапе Бриллиантовой лиги

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 23:40
Магучих снялась из-за травмы, а Левченко стала шестой на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне
Ярослава Магучих. Фото: кадр из видео

В швейцарской Лозанне прошел этап Бриллиантовой лиги по прыжкам в высоту среди женщин. Украину на нем представили олимпийская чемпионка Ярослава Магучих и Юлия Левченко.

Украинки остались без медалей, но на это есть причина, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Соревнования проходили в ужасных условиях

Еще до начала выступлений на секторе по прыжкам в высоту начался ливень, который испортил выступления абсолютно всем десяти участницам.

Магучих, как и в Лондоне, осталась без медали. На этот раз Ярослава начала прыгать с высоты 1.91 м и после второй неудачной попытки снялась с соревнований.

Украинка не могла нормально разбежаться и чувствовала дискомфорт в ноге. После выступлений она подтвердила, что травмировалась.

Левченко преодолела высоту 1.86 м, завершив соревнования на шестом месте вместе с немкой Имке Оннен и сербкой Ангелиной Топич, которые также остановились на 1.91 м. Бельгийка Нафиссату Тиам выбыла на 1.86 м.

Преодолели 1.91 м, но не преодолели 1.94 м Элеанор Паттерсон (Австралия), Мария Жодзик (Польша), Никола Олислагерс (Австралия) и Кристина Гонзель (Германия).

В итоге первое место с результатом 1.91 м поделили Жодзик, Олислагерс и Гонзель.

Напомним, ранее Магучих рассказала, почему не всегда побеждает в этом сезоне.

Также Ярослава называла факторы, которые помогают ей побеждать.

Ярослава Магучих Юлия Левченко Легкая атлетика прыжки в высоту Сборная Украины по легкой атлетике Никола Олислагерс
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации