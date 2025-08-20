Магучих снялась из-за травмы, а Левченко стала шестой на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне

Ярослава Магучих. Фото: кадр из видео

В швейцарской Лозанне прошел этап Бриллиантовой лиги по прыжкам в высоту среди женщин. Украину на нем представили олимпийская чемпионка Ярослава Магучих и Юлия Левченко.

Украинки остались без медалей, но на это есть причина, сообщил портал Новини.LIVE.

Соревнования проходили в ужасных условиях

Еще до начала выступлений на секторе по прыжкам в высоту начался ливень, который испортил выступления абсолютно всем десяти участницам.

Магучих, как и в Лондоне, осталась без медали. На этот раз Ярослава начала прыгать с высоты 1.91 м и после второй неудачной попытки снялась с соревнований.

Украинка не могла нормально разбежаться и чувствовала дискомфорт в ноге. После выступлений она подтвердила, что травмировалась.

Левченко преодолела высоту 1.86 м, завершив соревнования на шестом месте вместе с немкой Имке Оннен и сербкой Ангелиной Топич, которые также остановились на 1.91 м. Бельгийка Нафиссату Тиам выбыла на 1.86 м.

Преодолели 1.91 м, но не преодолели 1.94 м Элеанор Паттерсон (Австралия), Мария Жодзик (Польша), Никола Олислагерс (Австралия) и Кристина Гонзель (Германия).

В итоге первое место с результатом 1.91 м поделили Жодзик, Олислагерс и Гонзель.

