Магучих снялась из-за травмы, а Левченко стала шестой на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне

Магучих и Левченко провалились на этапе Бриллиантовой лиги
В швейцарской Лозанне прошел этап Бриллиантовой лиги по прыжкам в высоту среди женщин. Украину на нем представили олимпийская чемпионка Ярослава Магучих и Юлия Левченко.
Украинки остались без медалей, но на это есть причина, сообщил портал Новини.LIVE.
Соревнования проходили в ужасных условиях
Еще до начала выступлений на секторе по прыжкам в высоту начался ливень, который испортил выступления абсолютно всем десяти участницам.
Магучих, как и в Лондоне, осталась без медали. На этот раз Ярослава начала прыгать с высоты 1.91 м и после второй неудачной попытки снялась с соревнований.
Украинка не могла нормально разбежаться и чувствовала дискомфорт в ноге. После выступлений она подтвердила, что травмировалась.
Левченко преодолела высоту 1.86 м, завершив соревнования на шестом месте вместе с немкой Имке Оннен и сербкой Ангелиной Топич, которые также остановились на 1.91 м. Бельгийка Нафиссату Тиам выбыла на 1.86 м.
Преодолели 1.91 м, но не преодолели 1.94 м Элеанор Паттерсон (Австралия), Мария Жодзик (Польша), Никола Олислагерс (Австралия) и Кристина Гонзель (Германия).
В итоге первое место с результатом 1.91 м поделили Жодзик, Олислагерс и Гонзель.
Напомним, ранее Магучих рассказала, почему не всегда побеждает в этом сезоне.
Также Ярослава называла факторы, которые помогают ей побеждать.
Читайте Новини.LIVE!