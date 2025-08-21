Видео
Магучих рассказала о причинах провального выступления в Лозанне

Магучих рассказала о причинах провального выступления в Лозанне

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 07:41
Магучих рассказала, что травмировалась в Лозанне, но хочет восстановиться к ЧМ-2025
Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

На последнем этапе Бриллиантовой лиги по прыжкам в высоту у женщин украинка Ярослава Магучих и Юлия Левченко не заняли ни одного из призовых мест. Кроме того, что соревнования проходили под ливнем, еще и олимпийская чемпионка Парижа получила травму и снялась после второго прыжка.

Магучих после турнира прокомментировала свое выступление. Слова легкоатлетки привела Федерация легкой атлетики Украины.

Читайте также:

Магучих получила травму, но планирует выступить на ЧМ-2025

В комментарии Магучих сообщила, что ей было приятно видеть большое количество болельщиков, которые несмотря на дождь пришли поддержать спортсменов. При этом, она призналась, что впервые в карьере осталась без результата.

"К сожалению, сегодня я вообще без высот — вероятно, такого у меня вообще никогда не было", — сказала Ярослава.

По словам легкоатлетки, причиной неудачного выступления стала неспособность бежать с нужной скоростью из-за погодных условий и осторожность перед чемпионатом мира.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

Также Ярослава сообщила, что решила досрочно прекратить соревнования еще и потому, что получила травму ноги. Прыгунья теперь планирует восстановиться к чемпионату мира в Токио.

Ярослава выразила положительное отношение к такому опыту, поскольку раньше не прыгала под ливнем.

"Это интересный опыт прыгать под таким дождем. Все девушки мокрые, но в то же время счастливые", — сказала Ярослава.

Напомним, ранее Магучих рассказала о своих проблемах в текущем сезоне, который стал первым после победы на Олимпиаде.

Также Ярослава назвала факторы, необходимые для победы на турнирах.

Ярослава Магучих Легкая атлетика Бриллиантовая лига прыжки в высоту Сборная Украины по легкой атлетике
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
