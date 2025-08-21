Відео
Оліслагерс здивувала причиною перемоги в Лозанні

Оліслагерс здивувала причиною перемоги в Лозанні

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 09:49
Що сказала Оліслагерс після перемоги над Магучіх у Лозанні
Нікола Оліслагерс під дощем у Лозанні. Кадр із відео

Етап Діамантової ліги в Лозанні подарував драму в секторі стрибків у висоту у жінок. Змагання проходили під дощем, і це внесло корективи в підсумкову таблицю.

Спортсменкам довелося боротися не тільки з суперницями, а й з важкими погодними умовами, повідомляє The Guardian.

Перемогу поділили одразу три учасниці, які здолали висоту 1,91 м з першої спроби, проте австралійка Нікола Оліслагерс опинилася в центрі уваги завдяки своєму ризикованому вибору тактики. Українки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко завершили турнір по-різному: Магучіх знялася після невдалої спроби на 1,86 м, а Левченко з цим результатом розділила шосте місце та пройшла до фіналу сезону.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучіх у Лозанні. Кадр із відео

Що Оліслагерс сказала про перемогу

Для срібної призерки Олімпіади в Парижі цей успіх став важливим кроком на шляху до головної розв'язки сезону. У дощовій Лозанні вона зуміла зберегти концентрацію та продемонструвала характер, довівши, що здатна перемагати навіть у непростих умовах.

Никола Олислагерс
Нікола Оліслагерс (праворуч) та Марія Жодзік під дощем. Кадр із відео

Австралійка зізналася, що непроста погода змусила її ризикнути. Вона розповіла, що спочатку планувала стартувати з високої планки, як зазвичай, але через дощ такий вибір став особливо небезпечним.

"Це було дуже мокре змагання, тому я вирішила бути сміливою і почати відразу з високої планки. Коли пішла злива, я задумалася, чи правильно зробила, але в підсумку один стрибок вирішив усе. Він виявився переможним, і це довело: ризик іноді виправданий", — сказала Нікола Оліслагерс.

Нагадаємо, раніше Ярослава Магучіх уже пояснила причину своєї невдачі в Лозанні. Справа не тільки в проливному дощі, а й у травмі спортсменки.

Українка Софія Гречко встановила рекорд на Всесвітніх іграх у Китаї та стала улюбленицею вболівальників. Розповідаємо, що відомо про чемпіонку з плавання.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
