Що сказала Оліслагерс після перемоги над Магучіх у Лозанні

Нікола Оліслагерс під дощем у Лозанні. Кадр із відео

Етап Діамантової ліги в Лозанні подарував драму в секторі стрибків у висоту у жінок. Змагання проходили під дощем, і це внесло корективи в підсумкову таблицю.

Спортсменкам довелося боротися не тільки з суперницями, а й з важкими погодними умовами, повідомляє The Guardian.

Перемогу поділили одразу три учасниці, які здолали висоту 1,91 м з першої спроби, проте австралійка Нікола Оліслагерс опинилася в центрі уваги завдяки своєму ризикованому вибору тактики. Українки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко завершили турнір по-різному: Магучіх знялася після невдалої спроби на 1,86 м, а Левченко з цим результатом розділила шосте місце та пройшла до фіналу сезону.

Ярослава Магучіх у Лозанні. Кадр із відео

Що Оліслагерс сказала про перемогу

Для срібної призерки Олімпіади в Парижі цей успіх став важливим кроком на шляху до головної розв'язки сезону. У дощовій Лозанні вона зуміла зберегти концентрацію та продемонструвала характер, довівши, що здатна перемагати навіть у непростих умовах.

Нікола Оліслагерс (праворуч) та Марія Жодзік під дощем. Кадр із відео

Австралійка зізналася, що непроста погода змусила її ризикнути. Вона розповіла, що спочатку планувала стартувати з високої планки, як зазвичай, але через дощ такий вибір став особливо небезпечним.

"Це було дуже мокре змагання, тому я вирішила бути сміливою і почати відразу з високої планки. Коли пішла злива, я задумалася, чи правильно зробила, але в підсумку один стрибок вирішив усе. Він виявився переможним, і це довело: ризик іноді виправданий", — сказала Нікола Оліслагерс.

Нагадаємо, раніше Ярослава Магучіх уже пояснила причину своєї невдачі в Лозанні. Справа не тільки в проливному дощі, а й у травмі спортсменки.

