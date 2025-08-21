Видео
Главная Спорт Олислагерс удивила причиной победы в Лозанне

Олислагерс удивила причиной победы в Лозанне

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 09:49
Что сказала Олислагерс после победы над Магучих в Лозанне
Никола Олислагерс под дождем в Лозанне. Кадр из видео

Этап Бриллиантовой лиги в Лозанне подарил драму в секторе прыжков в высоту у женщин. Соревнования проходили под дождем, и это внесло коррективы в итоговую таблицу.

Спортсменкам пришлось бороться не только с соперницами, но и с тяжелыми погодными условиями, сообщает The Guardian

Читайте также:

Победу поделили сразу три участницы, взявшие высоту 1,91 м с первой попытки, однако австралийка Никола Олислагерс оказалась в центре внимания благодаря своему рисковому выбору тактики. Украинки Ярослава Магучих и Юлия Левченко завершили турнир по-разному: Магучих снялась после неудачной попытки на 1,86 м, а Левченко с этим результатом разделила шестое место и прошла в финал сезона.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих в Лозанне. Кадр из видео

Что Олислагерс сказала о победе

Для серебряной призерки Олимпиады в Париже этот успех стал важным шагом на пути к главной развязке сезона. В дождливой Лозанне она сумела сохранить концентрацию и продемонстрировала характер, доказав, что способна побеждать даже в непростых условиях. 

Никола Олислагерс
Никола Олислагерс (справа) и Мария Жодзик под дождем. Кадр из видео

Австралийка призналась, что непростая погода заставила ее рискнуть. Она рассказала, что изначально планировала стартовать с высокой планки, как обычно, но из-за дождя такой выбор стал особенно опасным.

"Это было очень мокрое соревнование, поэтому я решила быть смелой и начать сразу с высокой планки. Когда пошел ливень, я задумалась, правильно ли сделала, но в итоге один прыжок решил все. Он оказался победным, и это доказало: риск иногда оправдан", — сказала Никола Олислагерс. 

Напомним, ранее Ярослава Магучих уже объяснила причину своей неудачи в Лозанне. Дело не только в проливном дожде, но и в травме спортсменки. 

Украинка София Гречко установила рекорд на Всемирных играх в Китае и стала любимицей болельщиков. Рассказываем, что известно о чемпионке по плаванию. 

спорт Ярослава Магучих Легкая атлетика Бриллиантовая лига прыжки в высоту Никола Олислагерс
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
