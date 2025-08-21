Відео
Світоліна виступить у парі з чоловіком Монфісом

Світоліна виступить у парі з чоловіком Монфісом

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 13:07
Світоліна зіграє парний матч із Монфісом на US Open
Еліна Світоліна та Гаель Монфіс під час інтерв'ю. Кадр із відео

Перша ракетка України Еліна Світоліна разом зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом з'являться в унікальному шоу тенісних зірок Stars of the Open.

Турнір відбудеться в рамках Відкритого чемпіонату США, повідомляє пресслужба US Open.

Читайте також:

У ніч на 22 серпня українка і француз вийдуть на корт у парі, щоб зіграти проти італійців Флавіо Коболлі та Флавії Пеннетти. Для Світоліної це буде можливість знову порадувати американську публіку поза офіційними турнірами.

Элина Свитолина
Еліна Світоліна дякує вболівальникам. Фото: instagram.com/elisvitolina/

Крім них, у зірковому заході візьмуть участь Коко Гауфф, Андре Агассі, Вінус Вільямс, Жоау Фонсека, Енді Роддік, Джон Макінрой, Хуан Мартін дель Потро та інші відомі гравці, а також кілька спеціальних гостей.

Мета благодійного шоу

Організатори підкреслюють, що Stars of the Open має не тільки розважальний, а й соціальний характер. Частину доходів від продажу квитків буде спрямовано до фонду USTA Foundation, який реалізує тенісні та освітні проєкти для малозабезпечених спільнот США.

Світоліна відома своєю активною позицією за межами кортів. Її участь у Stars of the Open стане ще одним жестом на підтримку ідей, що об'єднують спорт та благодійність.

Нагадаємо, австралійка Нікола Оліслагерс назвала причину несподіваної перемоги над Ярославою Магучіх та іншими суперницями.

Українка Юлія Левченко поділилася метою на фінал Діамантової ліги, який відбудеться наприкінці серпня.

Софія Гречко стала рекордсменкою світу з плавання та захопила вболівальників на Всесвітніх іграх — який вигляд має красуня.

спорт Еліна Світоліна Теніс Гаель Монфіс US Open
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
