Известная чемпионка ужаснулась дисквалификации Бех-Романчук

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 18:05
Чемпионка Европы поддержала дисквалификацию Бех-Романчук
Майа Оскаг празднует победу. Фото: instagram.com/majaaskag/

Шведская легкоатлетка Мая Оскаг прокомментировала четырехлетнюю дисквалификацию украинской спортсменки Марины Бех-Романчук и призналась в своей симпатии к сопернице, но при этом подчеркнула необходимость справедливости в спорте.

По словам Оскаг, с одной стороны она восхищалась карьерой Бех-Романчук, сообщает Expressen.se

Читайте также:

При этом шведская спортсменка считает, что в случае подтвержденного нарушения антидопинговых правил спортсмена обязательно должны наказать. 

Майа Оскаг
Майа Оскаг на турнире. Фото: instagram.com/majaaskag/

Майа Оскаг является одной из сильнейших легкоатлеток в мире молодежи, чемпионка мира и Европы среди U-20 как в прыжке в длину, так и в тройном прыжке. Она отметила, что ситуация неприятна, но правила одинаковые для всех. 

Марина Бех-Романчук
Украинка Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh/

Что Оскаг сказала о происшествии с Бех-Романчук

Шведская спортсменка призналась, что не знала о ситуации заранее, отметив, что это стало печальной новостью и для спорта, и для болельщиков. Она подчеркнула, что давно равнялась на Марину и восхищалась ею, особенно потому, что обе специализировались в прыжке в длину и тройном прыжке.

"Все думают, что соревнования проходят при равных условиях, и конечно, никогда не радует, когда такое оказывается на виду. Но, с другой стороны, хорошо, что это стало известно, ведь обман в спорте, а это недопустимо", — заявила Оскаг. 

Напомним, известная шведская спортсменка Никола Олислагерс назвала причину, которая помогла ей справиться с Ярославой Магучих в Лозанне. 

Украинка София Гречко стала рекордсменкой в плавании на Всемирных играх, после чего приняла участие в откровенной фотосессии. 

