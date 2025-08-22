Чемпионка Европы поддержала дисквалификацию Бех-Романчук

Майа Оскаг празднует победу. Фото: instagram.com/majaaskag/

Шведская легкоатлетка Мая Оскаг прокомментировала четырехлетнюю дисквалификацию украинской спортсменки Марины Бех-Романчук и призналась в своей симпатии к сопернице, но при этом подчеркнула необходимость справедливости в спорте.

По словам Оскаг, с одной стороны она восхищалась карьерой Бех-Романчук, сообщает Expressen.se.

При этом шведская спортсменка считает, что в случае подтвержденного нарушения антидопинговых правил спортсмена обязательно должны наказать.

Майа Оскаг на турнире. Фото: instagram.com/majaaskag/

Майа Оскаг является одной из сильнейших легкоатлеток в мире молодежи, чемпионка мира и Европы среди U-20 как в прыжке в длину, так и в тройном прыжке. Она отметила, что ситуация неприятна, но правила одинаковые для всех.

Украинка Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh/

Что Оскаг сказала о происшествии с Бех-Романчук

Шведская спортсменка призналась, что не знала о ситуации заранее, отметив, что это стало печальной новостью и для спорта, и для болельщиков. Она подчеркнула, что давно равнялась на Марину и восхищалась ею, особенно потому, что обе специализировались в прыжке в длину и тройном прыжке.

"Все думают, что соревнования проходят при равных условиях, и конечно, никогда не радует, когда такое оказывается на виду. Но, с другой стороны, хорошо, что это стало известно, ведь обман в спорте, а это недопустимо", — заявила Оскаг.

