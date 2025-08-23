Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Усик сыграл в футбольном матче с Шевченко и Вакарчуком

Усик сыграл в футбольном матче с Шевченко и Вакарчуком

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 22:59
Усик сыграл в благотворительном звездном матче по футболу
Александр Усик и другие украинские звезды. Фото: "Металлист 1925"

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик снова сыграл в футбол. Интересно, что официально для WBO боксер восстанавливается от травмы спины.

Усик сыграл в благотворительном матче в честь подразделения Нацгвардии "Хартия", сообщила пресс-служба футбольного клуба "Металлист 1925".

Реклама
Читайте также:
Благотворительный матч Хартия – Металлист 1925
Благотворительный матч "Хартия" — "Металлист 1925". Фото: "Металлист 1925"

Усик и другие звезды сыграли в футбол

В Киеве состоялся благотворительный матч между "Металлистом 1925" и "Хартией", который собрал немало известных людей. Участие в игре приняли певец Святослав Вакарчук, писатель Сергей Жадан, глава УАФ Андрей Шевченко, президент "Металлиста 1925" Богдан Бойко и другие известные личности, а событие также посетил абсолютный чемпион по боксу в супертяжелом весе.

Благотворительный матч Хартия – Металлист 1925
Александр Усик. Фото: "Металлист 1925"
Благотворительный матч Хартия – Металлист 1925
Дарья Белодед. Фото: "Металлист 1925"
Благотворительный матч Хартия – Металлист 1925
Александр Усик. Фото: "Металлист 1925"
Благотворительный матч Хартия – Металлист 1925
Андрей Шевченко. Фото: "Металлист 1925"

Мероприятие, проходившее в теплой атмосфере, стало важным жестом поддержки для раненых военных, которые были приглашенными гостями.

Усик не только принял участие в празднике, но и нашел время пообщаться с военными и детьми, поделившись с ними мотивацией и поддержкой.

Напомним, ранее украинская представительница украинской гребли Людмила Лузан показала, что она может быть не только мощной атлеткой, но и красивой девушкой.

Известная европейская легкоатлетка поддержала четырехлетнюю дисквалификацию украинской прыгуньи в длину Марины Бех-Романчук.

Александр Усик Святослав Вакарчук Андрей Шевченко Сергей Жадан ФК Металлист 1925
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации