Усик сыграл в благотворительном звездном матче по футболу

Усик сыграл в футбольном матче с Шевченко и Вакарчуком
Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик снова сыграл в футбол. Интересно, что официально для WBO боксер восстанавливается от травмы спины.
Усик сыграл в благотворительном матче в честь подразделения Нацгвардии "Хартия", сообщила пресс-служба футбольного клуба "Металлист 1925".
Усик и другие звезды сыграли в футбол
В Киеве состоялся благотворительный матч между "Металлистом 1925" и "Хартией", который собрал немало известных людей. Участие в игре приняли певец Святослав Вакарчук, писатель Сергей Жадан, глава УАФ Андрей Шевченко, президент "Металлиста 1925" Богдан Бойко и другие известные личности, а событие также посетил абсолютный чемпион по боксу в супертяжелом весе.
Мероприятие, проходившее в теплой атмосфере, стало важным жестом поддержки для раненых военных, которые были приглашенными гостями.
Усик не только принял участие в празднике, но и нашел время пообщаться с военными и детьми, поделившись с ними мотивацией и поддержкой.
