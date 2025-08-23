Усик сыграл в благотворительном звездном матче по футболу

Александр Усик и другие украинские звезды. Фото: "Металлист 1925"

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик снова сыграл в футбол. Интересно, что официально для WBO боксер восстанавливается от травмы спины.

Усик сыграл в благотворительном матче в честь подразделения Нацгвардии "Хартия", сообщила пресс-служба футбольного клуба "Металлист 1925".

Благотворительный матч "Хартия" — "Металлист 1925". Фото: "Металлист 1925"

Усик и другие звезды сыграли в футбол

В Киеве состоялся благотворительный матч между "Металлистом 1925" и "Хартией", который собрал немало известных людей. Участие в игре приняли певец Святослав Вакарчук, писатель Сергей Жадан, глава УАФ Андрей Шевченко, президент "Металлиста 1925" Богдан Бойко и другие известные личности, а событие также посетил абсолютный чемпион по боксу в супертяжелом весе.

Александр Усик. Фото: "Металлист 1925"

Дарья Белодед. Фото: "Металлист 1925"

Александр Усик. Фото: "Металлист 1925"

Андрей Шевченко. Фото: "Металлист 1925"

Мероприятие, проходившее в теплой атмосфере, стало важным жестом поддержки для раненых военных, которые были приглашенными гостями.

Усик не только принял участие в празднике, но и нашел время пообщаться с военными и детьми, поделившись с ними мотивацией и поддержкой.

