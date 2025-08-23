WBO примет решение по бою Александра Усика с Паркером 25 августа

Александр Усик. Фото: Reuters

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик вскоре получит вердикт Всемирной боксерской организации (WBO) относительно переговоров по бою с официальным претендентом Джозефом Паркером. Ранее украинец попросил отсрочить их из-за усталости и проблем со спиной после боя с Даниэлем Дюбуа.

Президент WBO Густаво Оливери сообщил "Трибуне", когда они озвучат свое решение.

Усик получит ответ WBO

По словам Оливери, решение по запросу Усика об отсрочке переговоров с Паркером будет принято в понедельник, 25 августа.

"Усик попросил о продолжении переговоров по бою с Паркером, и Комитет примет решение в ближайший понедельник", — заявил Оливери.

Глава организации отметил, что сейчас этот вопрос находится на рассмотрении.

Организация 24 июля санкционировала бой и установила 30-дневный срок для достижения соглашения между командами, который истек 23 августа. В дальнейшем должны были идти промоутерские торги, но украинец 14 августа отправил запрос об отсрочке.

Если запрос на продолжение переговоров не будет удовлетворен, WBO намерен объявить промоутерские торги, которые определят условия и дату боя. Такой сценарий может усложнить планы Усика, но он может отказаться от титула, как сделал это с поясом IBF из-за нежелания драться с Даниэлем Дюбуа, поскольку должен был провести реванш против Тайсона Фьюри.

