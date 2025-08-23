Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Стало известно, когда WBO решит судьбу Усика

Стало известно, когда WBO решит судьбу Усика

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 15:08
WBO примет решение по бою Александра Усика с Паркером 25 августа
Александр Усик. Фото: Reuters

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик вскоре получит вердикт Всемирной боксерской организации (WBO) относительно переговоров по бою с официальным претендентом Джозефом Паркером. Ранее украинец попросил отсрочить их из-за усталости и проблем со спиной после боя с Даниэлем Дюбуа.

Президент WBO Густаво Оливери сообщил "Трибуне", когда они озвучат свое решение.

Реклама
Читайте также:
Александр Усик
Александр Усик. Фото: Reuters

Усик получит ответ WBO

По словам Оливери, решение по запросу Усика об отсрочке переговоров с Паркером будет принято в понедельник, 25 августа.

"Усик попросил о продолжении переговоров по бою с Паркером, и Комитет примет решение в ближайший понедельник", — заявил Оливери.

Глава организации отметил, что сейчас этот вопрос находится на рассмотрении.

Организация 24 июля санкционировала бой и установила 30-дневный срок для достижения соглашения между командами, который истек 23 августа. В дальнейшем должны были идти промоутерские торги, но украинец 14 августа отправил запрос об отсрочке.

Если запрос на продолжение переговоров не будет удовлетворен, WBO намерен объявить промоутерские торги, которые определят условия и дату боя. Такой сценарий может усложнить планы Усика, но он может отказаться от титула, как сделал это с поясом IBF из-за нежелания драться с Даниэлем Дюбуа, поскольку должен был провести реванш против Тайсона Фьюри.

Напомним, ранее стало известно, что Даниэль Дюбуа после поражения от Усика не может найти себе соперника.

Ранее мы показали самую красивую и наиболее титулованную украинскую представительницу гребли Людмилу Лузан.

Александр Усик бокс WBO супертяжелый вес украинские боксеры
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации