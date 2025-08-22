Видео
Дюбуа после поражения от Усика не может найти соперника

Дюбуа после поражения от Усика не может найти соперника

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 14:07
Дюбуа после поражения от Усика остался без тренера и соперника
Даниэль Дюбуа на тренировке. Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois/

Менеджер британского супертяжеловеса Даниеля Дюбуа, Сэм Джонс, обсуждает возможные шаги после его второго поражения от Александра Усика. Команда проводит кадровые перестановки и ищет стратегию возвращения на мировой уровень.

После проигрыша украинцу Дюбуа уволил тренера Дона Чарльза и пригласил нового наставника Тони Симса, напоминает Sky Sports.



Менеджер Даниэля Дюбуа подтвердил, что приоритетом его подопечного стала полная перестройка тренерского штаба и тактического подхода. Сэм Джонс не исключает реванш с Энтони Джошуа, которого Дюбуа уже нокаутировал в прошлом году. Также упомянут вариант с бойцом Фабио Уордли, и список потенциальных соперников остается широким. 

Даниэль Дюбуа
Даниэль Дюбуа перед боем с Усиком. Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois/

Как будет развиваться карьера Дюбуа

Промоутеры обсуждают возможность сделать паузу до конца года, чтобы боксер вернулся подготовленным и обдуманным. Команда рассматривает варианты для максимально выгодного и зрелищного поединка.

Сейчас для Дюбуа главным испытанием становится не только выбор соперника, но и психологическая перезагрузка: ему нужно найти уверенность, выработать новый стиль и доказать, что поражения не сломили его амбиции.

Карьера Дюбуа: что нужно знать

Даниель Дюбуа провел 23 боя на профессиональном ринге, одержав 21 победу, из которых 20 завершил нокаутами. Его главными достижениями стали победы над Джо Джойсом, Тревором Брайаном и Энтони Джошуа.

Однако именно встречи с Александром Усиком стали камнем преткновения: оба поединка закончились для британца поражениями, которые теперь определяют дальнейший путь его карьеры. 

Напомним, одним из будущих соперников Александра Усика может стать Мозес Итаума, и его представители уже прокомментировали возможное противостояние. 

Украинские военнослужащие на фронте взяли в плен известного в прошлом российского чемпиона по греко-римской борьбе. 

Глава UFC Дэйна Уайт обратил внимание на украинского боксера Сергея Богачука. 

спорт бокс Энтони Джошуа Даниэль Дюбуа Бой Усик — Дюбуа
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
