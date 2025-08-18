Аэроразведка Хищник взяла в плен экс-игрока сборной России

Пленный ВС России Андрей. Фото: бригада "Хищник"

Аэроразведчики бригады "Хищник" смогли захватить в плен титулованного спортсмена. Боевик ранее играл за сборную России по регби.

Захватили регбиста на Торецком направлении, сообщили в бригаде.

В результате операции аэроразведчиков бригады патрульной полиции "Хищник" захватили бывшего регбиста сборной России Андрея.

Захват 43-летнего боевика с позывным "Регбист" в бригаде назвали невероятным, в который трудно поверить.

Операцию начали, когда двое российских штурмовиков приблизились к позициям. Аэроразведчики нанесли точные удары с дронов бомбометального типа. Один из раненых россиян не выдержал и застрелился. Второй, "Регбист" из Казани после этого сдался, подняв руки. Ему сбросили записку с дрона: "Хочешь жить — иди за дроном". Потом его провели по полям к украинским позициям.

Кроме карьеры в регби, Андрей имел криптовалютную фирму, которая обанкротилась, и принесла владельцу 6 миллионов рублей долга.

Разведенный спортсмен, у которого двое детей, пошел на войну по совету новой любовницы, надеясь "подзаработать". Ему, вроде бы, обещали не отправлять его в бои.

"Регбист" заявил, что убивать украинцев не хотел, а на обмен не рвется, потому что знает, что его снова пошлют умирать.

