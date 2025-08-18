Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Украинские военные пленили экс-игрока сборной России

Украинские военные пленили экс-игрока сборной России

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 23:53
Аэроразведка Хищник взяла в плен экс-игрока сборной России
Пленный ВС России Андрей. Фото: бригада "Хищник"

Аэроразведчики бригады "Хищник" смогли захватить в плен титулованного спортсмена. Боевик ранее играл за сборную России по регби.

Захватили регбиста на Торецком направлении, сообщили в бригаде.

Реклама
Читайте также:

Полицейские пленили титулованного российского регбиста

В результате операции аэроразведчиков бригады патрульной полиции "Хищник" захватили бывшего регбиста сборной России Андрея.

Захват 43-летнего боевика с позывным "Регбист" в бригаде назвали невероятным, в который трудно поверить.

Операцию начали, когда двое российских штурмовиков приблизились к позициям. Аэроразведчики нанесли точные удары с дронов бомбометального типа. Один из раненых россиян не выдержал и застрелился. Второй, "Регбист" из Казани после этого сдался, подняв руки. Ему сбросили записку с дрона: "Хочешь жить — иди за дроном". Потом его провели по полям к украинским позициям.

Кроме карьеры в регби, Андрей имел криптовалютную фирму, которая обанкротилась, и принесла владельцу 6 миллионов рублей долга.

Разведенный спортсмен, у которого двое детей, пошел на войну по совету новой любовницы, надеясь "подзаработать". Ему, вроде бы, обещали не отправлять его в бои.

"Регбист" заявил, что убивать украинцев не хотел, а на обмен не рвется, потому что знает, что его снова пошлют умирать.

Напомним, главный тренер "ПСЖ" высказался об игре Забарного после матча с "Нантом".

После матча Лиги 1 Забарный назвал своего фаворита в голосовании за "Золотой мяч-2025".

В брачном договоре между Джорджиной Родригес и Криштиану Роналду обнаружили пункты, которые вызвали ажиотаж.

полиция россияне пленные война в Украине регби
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации