Аеророзвідка Хижак взяла в полон ексгравця збірної Росії

Полонений ЗС Росії Андрій. Фото: бригада "Хижак"

Аеророзвідники бригади "Хижак" змогли захопити в полон титулованого спортсмена. Бойовик раніше грав за збірну Росії з регбі.

Захопили регбіста на Торецькому напрямку, повідомили в бригаді.

Реклама

Читайте також:

Поліцейські полонили титулованого російського регбіста

У результаті операції аеророзвідників бригади патрульної поліції "Хижак" захопили колишнього регбіста збірної Росії Андрія.

Захоплення 43-річного бойовика з позивним "Регбіст" у бригаді назвали неймовірним, в яке важко повірити.

Операцію розпочали, коли двоє російських штурмовиків наблизилися до позицій. Аеророзвідники завдали влучних ударів із дронів бомбометального типу. Один із поранених росіян не витримав і застрелився. Другий, "Регбіст" із Казані після цього здався, піднявши руки. Йому скинули записку з дрона: "Хочеш жити — йди за дроном". Потім його провели полями до українських позицій.

Крім кар'єри в регбі, Андрій мав криптовалютну фірму, яка збанкрутувала, та принесла власнику 6 мільйонів рублів боргу.

Розлучений спортсмен, у якого двоє дітей, пішов на війну за порадою нової коханки, сподіваючись "підзаробити". Йому, начебто, обіцяли не відправляти його в бої.

"Регбіст" заявив, що вбивати українців не хотів, а на обмін не рветься, бо знає, що його знову пошлють помирати.

Нагадаємо, головний тренер "ПСЖ" висловився про гру Забарного після матчу з "Нантом".

Після матчу Ліги 1 Забарний назвав свого фаворита в голосуванні за "Золотий м'яч-2025".

У шлюбному договорі між Джорджиною Родрігес та Кріштіану Роналду виявили пункти, які викликали ажіотаж.