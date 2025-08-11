Відео
Головна Спорт Екснаставник збірної України готовий очолити клуб із РФ

Екснаставник збірної України готовий очолити клуб із РФ

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 16:16
Екстренер Динамо заявив про готовність до роботи в Спартаку
Рауль Ріанчо (праворуч) та Сергій Ребров. Фото: УНІАН

Колишній тренер київського "Динамо" та збірної України Рауль Ріанчо заявив, що відкритий до пропозицій із Росії й не відмовився б знову попрацювати в московському "Спартаку".

Ріанчо вже двічі працював у Росії за останні 12 років, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Іспанський фахівець зазначив, що в минулому відчував підтримку і повагу в російському футболі, що робить для нього можливе повернення комфортним варіантом. Зараз 65-річний фахівець тимчасово перебуває без роботи, а тому готовий до будь-якого виклику.

Рауль Рианчо
Рауль Ріанчо у збірній України. Фото: УНІАН

Що відомо про Рауля Ріанчо

Тренер працював у тренерському штабі "Динамо" з 2014 по 2016 рік й був помічником Сергія Реброва, а потім входив до складу наставників збірної України до 2018 року. Пізніше він входив до тренерського штабу "Спартака" й на короткий термін виконував обов'язки головного тренера команди.

У російському "Спартаку" традиційно напружена ситуація через невідповідність амбіцій та результатів команди. Головний тренер команди відчуває тиск через результати, і керівництво розглядає декілька кандидатур, включно з Ріанчо.

Можливий камбек іспанського фахівця вже став помітною темою у футбольних колах з огляду на його досвід роботи й хороші зв'язки в російському футболі.

Нагадаємо, у київському "Динамо" теж з'явиться новий тренер, у якого буде особливий функціонал у команді.

Один із наставників "Колоса", який бере участь в УПЛ, підтримав російські висловлювання та опинився в центрі скандалу.

Мозес Ітаума відверто зізнався, що думає про перспективу зустрітися в рингу з Олександром Усиком.

Дружина одного з найперспективніших українських футболістів продемонструвала ідеальну фігуру.

спорт футбол Збірна України з футболу Динамо тренер
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
