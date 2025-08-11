Екстренер Динамо заявив про готовність до роботи в Спартаку

Екснаставник збірної України готовий очолити клуб із РФ
Колишній тренер київського "Динамо" та збірної України Рауль Ріанчо заявив, що відкритий до пропозицій із Росії й не відмовився б знову попрацювати в московському "Спартаку".
Ріанчо вже двічі працював у Росії за останні 12 років, повідомляє портал Новини.LIVE.
Іспанський фахівець зазначив, що в минулому відчував підтримку і повагу в російському футболі, що робить для нього можливе повернення комфортним варіантом. Зараз 65-річний фахівець тимчасово перебуває без роботи, а тому готовий до будь-якого виклику.
Що відомо про Рауля Ріанчо
Тренер працював у тренерському штабі "Динамо" з 2014 по 2016 рік й був помічником Сергія Реброва, а потім входив до складу наставників збірної України до 2018 року. Пізніше він входив до тренерського штабу "Спартака" й на короткий термін виконував обов'язки головного тренера команди.
У російському "Спартаку" традиційно напружена ситуація через невідповідність амбіцій та результатів команди. Головний тренер команди відчуває тиск через результати, і керівництво розглядає декілька кандидатур, включно з Ріанчо.
Можливий камбек іспанського фахівця вже став помітною темою у футбольних колах з огляду на його досвід роботи й хороші зв'язки в російському футболі.
Нагадаємо, у київському "Динамо" теж з'явиться новий тренер, у якого буде особливий функціонал у команді.
Один із наставників "Колоса", який бере участь в УПЛ, підтримав російські висловлювання та опинився в центрі скандалу.
Мозес Ітаума відверто зізнався, що думає про перспективу зустрітися в рингу з Олександром Усиком.
Дружина одного з найперспективніших українських футболістів продемонструвала ідеальну фігуру.
Читайте Новини.LIVE!