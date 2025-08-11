Экс-тренер Динамо заявил о готовности к работе в Спартаке

Рауль Рианчо (справа) и Сергей Ребров. Фото: УНИАН

Бывший тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Рауль Рианчо заявил, что открыт к предложениям из России и не отказался бы снова поработать в московском "Спартаке".

Рианчо уже дважды работал в России за последние 12 лет, сообщает портал Новини.LIVE.

Испанский специалист отметил, что в прошлом чувствовал поддержку и уважение в российском футболе, что делает для него возможное возвращение комфортным вариантом. Сейчас 65-летний специалист временно находится без работы, а потому готов к любому вызову.

Рауль Рианчо в сборной Украины. Фото: УНИАН

Что известно о Рауле Рианчо

Тренер работал в тренерском штабе "Динамо" с 2014 по 2016 год и был помощником Сергея Реброва, а затем входил в состав наставников сборной Украины до 2018 года. Позже он входил в тренерский штаб "Спартака" и на короткий срок исполнял обязанности главного тренера команды.

В российском "Спартаке" традиционно напряженная ситуация из-за несоответствия амбиций и результатов команды. Главный тренер команды испытывает давление из-за результатов, и руководство рассматривает несколько кандидатур, включая Рианчо.

Возможный камбэк испанского специалиста уже стал заметной темой в футбольных кругах, учитывая его опыт работы и хорошие связи в российском футболе.

