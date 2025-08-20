Тренер Итаумы настаивает на поединке с Усиком, и вот почему

Выход на ринг Мозес Итаумы. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Бен Дэвисон, тренер британского супертяжеловеса Мозеса Итаумы, поделился мыслями о возможном поединке с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком.

Наставник уверен, что подобный вызов имеет значение не только с точки зрения спорта, но и для самого развития его подопечного, сообщает Boxing News 24/7.

По словам Бена Дэвисона, Мозес Итаума способен противопоставить Александру Усику нестандартные решения на ринге. Он отметил скорость, силу и интеллект британца, подчеркнув, что таких соперников у украинца еще не было.

Александр Усик со своей командой и поясами. Фото: instagram.com/usykaa/

Недавно Мозес Итаума нокаутировал Диллиана Уайта уже в первом раунде. Эта победа укрепила позиции 19-летнего британца в рейтингах и приблизила его к бою за главные титулы дивизиона.

Почему бой Усик — Итаума должен состояться

Дэвисон также отметил, что их команда понимает риски, но не боится испытаний. По его словам, если бой с Усиком состоится, то он станет важнейшей проверкой в карьере молодого боксера.

"Мозес готов к таким вызовам, и это шанс показать себя на самом высоком уровне. Усик уникален, но именно это и делает возможный бой особенным. Мы знаем, что можем предложить ему то, чего он еще не видел в ринге. Даже если исход будет не в нашу пользу, это станет шагом вперед для всей команды", — сообщил Дэвисон.

Напомним, Александр Усик в ближайшее время не сможет выйти на ринг, где он должен встретиться с новозеландцем Джозефом Паркером.

Ранее стало известно о том, что в проведении поединка Мозеса Итаума против украинского чемпиона заинтересованы могущественные силы.

