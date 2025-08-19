WBO разрешила Усика отложить переговоры с Паркером

Александр Усик (справа) и Владислав Ващук. Фото: facebook.com/vashchukvlad/

Всемирная боксерская организация (WBO) предоставила абсолютному чемпиону мира в супертяжелом весе Александру Усику отсрочку по обязательной защите титула против временного чемпиона Джозефа Паркера.

Решение связано с официальным запросом украинца, у которого были проблемы со спиной, а также с усталостью после напряженных боев, сообщает Sky Sports.

Александр Усик обосновал просьбу восстановлением после травмы и тяжелых поединков, включая недавнюю победу над Даниэлем Дюбуа. Украинец направил формальное письмо в WBO, уведомив об ухудшении физического состояния и необходимости дополнительного времени на реабилитацию.

Джозеф Паркер на встрече с болельщиками. Фото: x.com/joeboxerparker/

Позиции всех сторон по бою Усик — Паркер

Промоутер Фрэнк Уоррен подтвердил, что организация предоставила отсрочку. Теперь команды Усика и Паркера имеют больше времени на согласование деталей боя, хотя крайнего срока пока не озвучено. В случае отказа от боя Усик может потерять титул, а Паркер станет полноценным чемпионом, а его первый бой будет уже за корону.

В июле WBO санкционировала бой между Усиком и Паркером, но теперь ситуация зависит от хода переговоров и восстановления украинского чемпиона. Параллельно популярность Итаумы как претендента также растет, если бы Усик освободил титул.

