Нганну намекнул, что его следующим соперником станет Уайлдер

Фрэнсис Нганну во время тренировки. Фото: instagram.com/francisngannou/

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну рассказал о своих ближайших планах и приоритетах в карьере. Камерунец отметил, что следующий поединок он хочет провести в боксе, а его главным кандидатом на бой является американец Деонтей Уайлдер.

Нганну в интервью журналисту Ариэлю Хельвани признался, что пока личных переговоров с командой Уайлдера не было, но они запланированы на ближайшее время.

Реклама

Читайте также:

Фрэнсис Нганну подчеркнул, что процесс согласований уже идет, а сам он продолжает поддерживать форму и находится в активном тренировочном режиме.

Деонтей Уайлдер работает в спортзале. Фото: instagram.com/bronzebomber/

Боец отметил, что выбор Уайлдера связан с ситуацией вокруг Джона Джонса: из-за срыва возможного противостояния именно американский боксер стал его приоритетом. При этом Нганну дал понять, что готов рассматривать и другие варианты, если переговоры затянутся.

Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду. Фото: instagram.com/francisngannou/

Как развивается боксерская карьера Нганну

Последний бой камерунский тяжеловес провел в октябре прошлого года в PFL, когда досрочно победил Ренана Феррейру. В боксе он успел выйти против Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа, но оба поединка завершились для него поражениями.

"Сейчас у меня ясный приоритет — бой с Деонтеем Уайлдером. Мы действительно планируем обсудить детали в ближайшее время. Я продолжаю тренироваться и чувствую, что нахожусь в отличной форме. Этот поединок для меня важен, и я сделаю все, чтобы он состоялся", — сообщил Нганну.

Напомним, в команде Мозеса Итаумы отреагировали на предложение провести следующий поединок с Александром Усиком.

Помимо противостояния с украинцем, Итаума заинтересован в боях с еще двумя звездами мирового бокса.