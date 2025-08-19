Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Нганну зробив крок до гучного поєдинку в боксі

Нганну зробив крок до гучного поєдинку в боксі

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 10:45
Нганну натякнув, що його наступним суперником стане Вайлдер
Френсіс Нганну під час тренування. Фото: instagram.com/francisngannou/

Колишній чемпіон UFC у важкій вазі Френсіс Нганну розповів про свої найближчі плани та пріоритети в кар'єрі. Камерунець зазначив, що наступний поєдинок він хоче провести в боксі, а його головним кандидатом на бій є американець Деонтей Вайлдер.

Нганну в інтерв'ю журналісту Аріелю Хельвані зізнався, що наразі особистих перемовин із командою Вайлдера не було, але вони заплановані на найближчий час.

Реклама
Читайте також:

Френсіс Нганну наголосив, що процес узгоджень уже триває, а сам він продовжує підтримувати форму та перебуває в активному тренувальному режимі.

Деонтей Уайлдер
Деонтей Вайлдер працює в спортзалі. Фото: instagram.com/bronzebomber/

Боєць зазначив, що вибір Вайлдера пов'язаний із ситуацією навколо Джона Джонса: через зрив можливого протистояння саме американський боксер став його пріоритетом. При цьому Нганну дав зрозуміти, що готовий розглядати й інші варіанти, якщо переговори затягнуться.

Фрэнсис Нганну
Френсіс Нганну та Кріштіану Роналду. Фото: instagram.com/francisngannou/

Як розвивається боксерська кар'єра Нганну

Останній бій камерунський важковаговик провів у жовтні минулого року у PFL, коли достроково переміг Ренана Феррейру. У боксі він встиг вийти проти Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа, але обидва поєдинки завершилися для нього поразками.

"Зараз у мене ясний пріоритет — бій із Деонтеєм Вайлдером. Ми дійсно плануємо обговорити деталі найближчим часом. Я продовжую тренуватися та відчуваю, що перебуваю у відмінній формі. Цей поєдинок для мене важливий, і я зроблю все, щоб він відбувся", — повідомив Нганну.

Нагадаємо, в команді Мозеса Ітауми відреагували на пропозицію провести наступний поєдинок з Олександром Усиком.

Крім протистояння з українцем, Ітаума зацікавлений у боях із ще двома зірками світового боксу.

спорт бокс Деонтей Вайлдер UFC Френсіс Нганну
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації