Нганну натякнув, що його наступним суперником стане Вайлдер

Френсіс Нганну під час тренування. Фото: instagram.com/francisngannou/

Колишній чемпіон UFC у важкій вазі Френсіс Нганну розповів про свої найближчі плани та пріоритети в кар'єрі. Камерунець зазначив, що наступний поєдинок він хоче провести в боксі, а його головним кандидатом на бій є американець Деонтей Вайлдер.

Нганну в інтерв'ю журналісту Аріелю Хельвані зізнався, що наразі особистих перемовин із командою Вайлдера не було, але вони заплановані на найближчий час.

Френсіс Нганну наголосив, що процес узгоджень уже триває, а сам він продовжує підтримувати форму та перебуває в активному тренувальному режимі.

Деонтей Вайлдер працює в спортзалі. Фото: instagram.com/bronzebomber/

Боєць зазначив, що вибір Вайлдера пов'язаний із ситуацією навколо Джона Джонса: через зрив можливого протистояння саме американський боксер став його пріоритетом. При цьому Нганну дав зрозуміти, що готовий розглядати й інші варіанти, якщо переговори затягнуться.

Френсіс Нганну та Кріштіану Роналду. Фото: instagram.com/francisngannou/

Як розвивається боксерська кар'єра Нганну

Останній бій камерунський важковаговик провів у жовтні минулого року у PFL, коли достроково переміг Ренана Феррейру. У боксі він встиг вийти проти Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа, але обидва поєдинки завершилися для нього поразками.

"Зараз у мене ясний пріоритет — бій із Деонтеєм Вайлдером. Ми дійсно плануємо обговорити деталі найближчим часом. Я продовжую тренуватися та відчуваю, що перебуваю у відмінній формі. Цей поєдинок для мене важливий, і я зроблю все, щоб він відбувся", — повідомив Нганну.

