WBO дозволила Усику відкласти переговори з Паркером

Всесвітня боксерська організація (WBO) надала абсолютному чемпіонові світу в суперважкій вазі Олександру Усику відстрочку щодо обов'язкового захисту титулу проти тимчасового чемпіона Джозефа Паркера.

Рішення пов'язане з офіційним запитом українця, у якого були проблеми зі спиною, а також із втомою після напружених боїв, повідомляє Sky Sports.

Олександр Усик обґрунтував прохання відновленням після травми та важких поєдинків, включно з нещодавньою перемогою над Даніелем Дюбуа. Українець надіслав формального листа до WBO, повідомивши про погіршення фізичного стану та необхідність додаткового часу на реабілітацію.

Позиції всіх сторін щодо бою Усик — Паркер

Промоутер Френк Воррен підтвердив, що організація надала відстрочку. Тепер команди Усика і Паркера мають більше часу на узгодження деталей бою, хоча крайнього терміну поки не озвучено. У разі відмови від бою Усик може втратити титул, а Паркер стане повноцінним чемпіоном, а його перший бій буде вже за корону.

У липні WBO санкціонувала бій між Усиком та Паркером, але тепер ситуація залежить від перебігу переговорів та відновлення українського чемпіона. Паралельно популярність Ітауми як претендента також зростає, якби Усик звільнив титул.

