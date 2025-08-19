Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт У WBO відреагували на прохання Усика щодо бою з Паркером

У WBO відреагували на прохання Усика щодо бою з Паркером

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 13:31
WBO дозволила Усику відкласти переговори з Паркером
Олександр Усик (праворуч) та Владислав Ващук. Фото: facebook.com/vashchukvlad/

Всесвітня боксерська організація (WBO) надала абсолютному чемпіонові світу в суперважкій вазі Олександру Усику відстрочку щодо обов'язкового захисту титулу проти тимчасового чемпіона Джозефа Паркера.

Рішення пов'язане з офіційним запитом українця, у якого були проблеми зі спиною, а також із втомою після напружених боїв, повідомляє Sky Sports.

Реклама
Читайте також:

Олександр Усик обґрунтував прохання відновленням після травми та важких поєдинків, включно з нещодавньою перемогою над Даніелем Дюбуа. Українець надіслав формального листа до WBO, повідомивши про погіршення фізичного стану та необхідність додаткового часу на реабілітацію.

Джозеф Паркер
Джозеф Паркер на зустрічі з уболівальниками. Фото: x.com/joeboxerparker/

Позиції всіх сторін щодо бою Усик — Паркер

Промоутер Френк Воррен підтвердив, що організація надала відстрочку. Тепер команди Усика і Паркера мають більше часу на узгодження деталей бою, хоча крайнього терміну поки не озвучено. У разі відмови від бою Усик може втратити титул, а Паркер стане повноцінним чемпіоном, а його перший бій буде вже за корону.

У липні WBO санкціонувала бій між Усиком та Паркером, але тепер ситуація залежить від перебігу переговорів та відновлення українського чемпіона. Паралельно популярність Ітауми як претендента також зростає, якби Усик звільнив титул.

Нагадаємо, представники Мозеса Ітауми прокоментували можливість протистояння з Олександром Усиком.

При цьому молодий британський боєць назвав інших боксерів, з якими теж хоче зустрітися в рингу.

Френсіс Нганну готується до повернення в ринг та планує бій із відомою зіркою боксу.

спорт Олександр Усик бокс Джозеф Паркер Бій Усик — Паркер
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації