Головна Спорт Ітауме потрібен бій з Усиком, тренер британця назвав причину

Ітауме потрібен бій з Усиком, тренер британця назвав причину

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 15:33
Тренер Ітауми наполягає на поєдинку з Усиком, і ось чому
Вихід на ринг Мозеса Ітауми. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Бен Девісон, тренер британського суперважковаговика Мозеса Ітауми, поділився думками про можливий поєдинок з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком.

Наставник упевнений, що подібний виклик має значення не тільки з погляду спорту, а й для самого розвитку його підопічного, повідомляє Boxing News 24/7.

Читайте також:

За словами Бена Девісона, Мозес Ітаума здатний протиставити Олександру Усику нестандартні рішення на рингу. Він відзначив швидкість, силу та інтелект британця, підкресливши, що таких суперників в українця ще не було.

Александр Усик
Олександр Усик зі своєю командою та поясами. Фото: instagram.com/usykaa/

Нещодавно Мозес Ітаума нокаутував Ділліана Вайта вже в першому раунді. Ця перемога зміцнила позиції 19-річного британця в рейтингах та наблизила його до бою за головні титули дивізіону.

Чому бій Усик — Ітаума має відбутися

Девісон також зазначив, що їхня команда розуміє ризики, але не боїться випробувань. За його словами, якщо бій з Усиком відбудеться, то він стане найважливішою перевіркою в кар'єрі молодого боксера.

"Мозес готовий до таких викликів, і це шанс показати себе на найвищому рівні. Усик унікальний, але саме це і робить можливий бій особливим. Ми знаємо, що можемо запропонувати йому те, чого він ще не бачив у рингу. Навіть якщо результат буде не на нашу користь, це стане кроком вперед для всієї команди", — повідомив Девісон.

Нагадаємо, Олександр Усик найближчим часом не зможе вийти на ринг, де він має зустрітися з новозеландцем Джозефом Паркером.

Раніше стало відомо про те, що в проведенні поєдинку Мозеса Ітаума проти українського чемпіона зацікавлені могутні сили.

Тим часом на фронті в Україні було взято в полон відомого російського спортсмена, який став відомим завдяки греко-римській боротьбі.

спорт Олександр Усик бокс Мозес Ітаума Бій Усик — Ітаума
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
