Главная Спорт Глава UFC остался под впечатлениями от боксера из Украины

Глава UFC остался под впечатлениями от боксера из Украины

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 19:50
Глава UFC считает невероятным следующий бой украинца Богачука следующим
Дейна Уайт во время интервью. Фото: кадр из видео

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук свой следующий бой проведет в сентябре. Его соперником будет Брэндон Адамс, который в 2021 году нанес винничанину первое поражение в карьере.

Положительно о бое Богачука и Адамса в комментарии LCS FIGHT высказался глава UFC Дэйна Уайт, который подбирал кард этого боксерского шоу.

Читайте также:

Поединок Богачука и Адамса пройдет 13 сентября в Лас-Вегасе в андеркарте шоу, где абсолютный чемпион второго среднего веса Сауль Альварес сразится против чемпиона первого среднего дивизиона Теренса Кроуфорда.

Уайт ожидает зрелища от Богачука

Уайт рассказал, что бои андеркарта были подобраны наподобие UFC, где в прелимах устраивают всегда конкурентные поединки.

"Мы с Турки очень довольны. Я всегда подчеркиваю, что прелим-кард в UFC имеет значение, ведь каждый бой важен. А поединки в прелим-карде Канело — Кроуфорд просто фантастические", — сказал Дэйна.

Глава UFС акцентировал внимание на противостоянии Богачука и Адамса, назвав этот реванш зрелищным. Он отметил, что Сергей имеет рекорд 26-2, 24 победы нокаутом, 92% досрочных побед, и занимает пятое место в рейтинге первого среднего веса. Это априори обещает яркий бой.

"Это будет реванш после невероятного боя между этими двумя, где Адамс был вынужден побеждать нокаутом и сделал это в восьмом раунде, одержав победу техническим нокаутом", — рассказал промоутер.

Реванш Богачука и Адамса возглавит андеркарт.

Напомним, ранее промоутер рассказал, состоится ли бой супертяжеловесов Александра Усика и Мозеса Итаумы.

Экс-чемпион мира в хэвивейте Тайсон Фьюри уверен в победе Итаумы над Усиком.

бокс UFC Сергей Богачук Дэйна Уайт украинские боксеры
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
