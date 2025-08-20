Голова UFC вважає неймовірним наступний бій українця Богачука

Дейна Вайт під час інтерв'ю. Фото: кадр з відео

Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук свій наступний бій проведе у вересні. Його суперником буде Брендон Адамс, який в 2021 році завдав вінничанину першої поразки в кар'єрі.

Позитивно про бій Богачука та Адамса в коментарі LCS FIGHT висловився голова UFC Дейна Вайт, який підбирав кард цього боксерського шоу.

Реклама

Читайте також:

Поєдинок Богачука та Адамса пройде 13 вересня у Лас-Вегасі в андеркарті шоу, де абсолютний чемпіон другої середньої ваги Сауль Альварес битиметься проти чемпіона першого середнього дивізіону Теренса Кроуфорда.

Вайт очікує видовища від Богачука

Вайт розповів, що бої андеркарту були підібрані на зразок UFC, де в прелімах влаштовують завжди конкурентні поєдинки.

"Ми з Туркі дуже задоволені. Я завжди наголошую, що прелім-кард в UFC має значення, адже кожен бій важливий. А поєдинки у прелім-карді Канело — Кроуфорд просто фантастичні", — сказав Дейна.

Голова UFС акцентував вагу на протистоянні Богачука та Адамса, назвавши цей реванш видовищним. Він відзначив, що Сергій має рекорд 26-2, 24 перемоги нокаутом, 92% дострокових перемог і посідає п'яте місце в рейтингу першої середньої ваги. Це апріорі обіцяє яскравий бій.

"Це буде реванш після неймовірного бою між цими двома, де Адамс був змушений перемагати нокаутом і зробив це у восьмому раунді, здобувши перемогу технічним нокаутом", — розповів промоутер.

Реванш Богачука та Адамса очолить андеркарт.

Нагадаємо, раніше промоутер розповів, чи відбудеться бій суперважковаговиків Олександра Усика та Мозеса Ітауми.

Ексчемпіон світу у хевівейті Тайсон Ф'юрі впевнений в перемозі Ітауми над Усиком.