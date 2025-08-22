Відео
Дюбуа після поразки від Усика не може знайти суперника

Дюбуа після поразки від Усика не може знайти суперника

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 14:07
Дюбуа після поразки від Усика залишився без тренера та суперника
Даніель Дюбуа на тренуванні. Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois/

Менеджер британського суперважковаговика Даніеля Дюбуа, Сем Джонс, обговорює можливі кроки після його другої поразки від Олександра Усика. Команда проводить кадрові перестановки та шукає стратегію повернення на світовий рівень.

Після програшу українцю Дюбуа звільнив тренера Дона Чарльза та запросив нового наставника Тоні Сімса, нагадує Sky Sports.

Читайте також:

Менеджер Даніеля Дюбуа підтвердив, що пріоритетом його підопічного стала повна перебудова тренерського штабу і тактичного підходу. Сем Джонс не відкидає реванш з Ентоні Джошуа, якого Дюбуа вже нокаутував минулого року. Також згадано варіант із бійцем Фабіо Вордлі, і список потенційних суперників залишається широким.

Даниэль Дюбуа
Даніель Дюбуа перед боєм з Усиком. Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois/

Як розвиватиметься кар'єра Дюбуа

Промоутери обговорюють можливість зробити паузу до кінця року, щоб боксер повернувся підготовленим та обдуманим. Команда розглядає варіанти для максимально вигідного та видовищного поєдинку.

Зараз для Дюбуа головним випробуванням стає не тільки вибір суперника, а й психологічне перезавантаження: йому потрібно знайти впевненість, виробити новий стиль й довести, що поразки не зламали його амбіції.

Кар'єра Дюбуа: що потрібно знати

Даніель Дюбуа провів 23 бої на професійному рингу, здобувши 21 перемогу, з яких 20 завершив нокаутами. Його головними досягненнями стали перемоги над Джо Джойсом, Тревором Браяном та Ентоні Джошуа.

Однак саме зустрічі з Олександром Усиком стали каменем спотикання: обидва поєдинки закінчилися для британця поразками, які тепер визначають подальший шлях його кар'єри.

Нагадаємо, одним із майбутніх суперників Олександра Усика може стати Мозес Ітаума, і його представники вже прокоментували можливе протистояння.

Українські військовослужбовці на фронті взяли в полон відомого в минулому російського чемпіона з греко-римської боротьби.

Глава UFC Дейна Вайт звернув увагу на українського боксера Сергія Богачука.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
