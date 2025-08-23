Как выглядит Людмила Лузан — одна из самых красивых украинских спортсменок

Людмила Лузан — как выглядит самая красивая чемпионка мира
Одной из самых титулованных украинских спортсменок на любых Олимпийских играх является представительница гребли Людмила Лузан. В нашей сборной по гребле на байдарках и каноэ у нее по титулам вообще нет равных.
Лузан — это мощная атлетка, но есть моменты, когда она показывает свою женственность, сообщил портал Новини.LIVE.
Трехкратная олимпийская призерка не активно ведет социальные сети, но уже смогла собрать 17 тысяч фолловеров.
Лузан стала чемпионкой мира
С 20 по 24 августа в итальянском Милане проходит чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. В первый день турнира снова проявила себя Лузан, которая вместе с Ириной Федорив выиграла золотую медаль в каноэ-двойке на дистанции 500 метров.
Лузан смогла достичь наивысшей награды с новой партнершей. Анастасия Рыбачок, с которой у Людмилы две олимпийские медали, ушла в декретный отпуск.
В финале украинки с отрывом в 1.06 секунды опередили канадок Зою Войтык и Кэти Винсент, а бронзовую награду добыли испанки Анхело Моррено и Виктория Ярчевск.
Лузан выиграла свою пятую золотую медаль чемпионатов мира. На чемпионате мира дуэт также будет соревноваться в каноэ-двойке на 200 м, а Лузан выступит в каноэ-одиночке на 500 м.
Напомним, прыгунья в высоту Никола Олислагерс рассказала о странном выступлении в Лозанне под ливнем, где провалилась Ярослава Магучих.
Украинка София Гречко на Всемирных играх стала рекордсменкой мира в плавании под водой.
Читайте Новини.LIVE!