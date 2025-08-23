Видео
Людмила Лузан — как выглядит самая красивая чемпионка мира

Дата публикации 23 августа 2025 09:46
Как выглядит Людмила Лузан — одна из самых красивых украинских спортсменок
Людмила Лузан. Фото: instagram.com/liudmilaluzan

Одной из самых титулованных украинских спортсменок на любых Олимпийских играх является представительница гребли Людмила Лузан. В нашей сборной по гребле на байдарках и каноэ у нее по титулам вообще нет равных.

Лузан — это мощная атлетка, но есть моменты, когда она показывает свою женственность, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Трехкратная олимпийская призерка не активно ведет социальные сети, но уже смогла собрать 17 тысяч фолловеров.

Лузан стала чемпионкой мира

С 20 по 24 августа в итальянском Милане проходит чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. В первый день турнира снова проявила себя Лузан, которая вместе с Ириной Федорив выиграла золотую медаль в каноэ-двойке на дистанции 500 метров.

Людмила Лузан
Людмила Лузан. Фото: instagram.com/liudmilaluzan

Лузан смогла достичь наивысшей награды с новой партнершей. Анастасия Рыбачок, с которой у Людмилы две олимпийские медали, ушла в декретный отпуск.

В финале украинки с отрывом в 1.06 секунды опередили канадок Зою Войтык и Кэти Винсент, а бронзовую награду добыли испанки Анхело Моррено и Виктория Ярчевск.

Людмила Лузан
Людмила Лузан. Фото: instagram.com/liudmilaluzan

Лузан выиграла свою пятую золотую медаль чемпионатов мира. На чемпионате мира дуэт также будет соревноваться в каноэ-двойке на 200 м, а Лузан выступит в каноэ-одиночке на 500 м.

Людмила Лузан
Людмила Лузан. Фото: instagram.com/liudmilaluzan

Напомним, прыгунья в высоту Никола Олислагерс рассказала о странном выступлении в Лозанне под ливнем, где провалилась Ярослава Магучих.

Украинка София Гречко на Всемирных играх стала рекордсменкой мира в плавании под водой.

Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
