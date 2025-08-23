Відео
Головна Спорт Людмила Лузан — який вигляд має найкрасивіша чемпіонка світу

Людмила Лузан — який вигляд має найкрасивіша чемпіонка світу

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 09:46
Як виглядає Людмила Лузан — одна з найкрасивіших українських спортсменок
Людмила Лузан. Фото: instagram.com/liudmilaluzan

Однією з найбільш титулованих українських спортсменок на будь-яких Олімпійських іграх є веслувальниця Людмила Лузан. В нашій збірній з веслування на байдарках та каное у неї за титулами взагалі немає рівних.

Лузан — це потужна атлетка, але є моменти, коли вона показує свою жіночність, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Триразова олімпійська призерка не активно веде соціальні мережі, але вже змогла зібрати 17 тисяч фолловерів.

Лузан стала чемпіонкою світу

З 20 по 24 серпня в італійському Мілані проходить чемпіонат світу з веслування на байдарках та каное. У перший день турніру знову проявила себе Лузан, яка разом з Іриною Федорів виграла золоту медаль у каное-двійці на дистанції 500 метрів.

Людмила Лузан
Людмила Лузан. Фото: instagram.com/liudmilaluzan

Лузан змогла досягти найвищої нагороди з новою партнеркою. Анастасія Рибачок, з якою у Людмили дві олімпійські медалі, пішла в декретну відпустку.

У фіналі українки з відривом в 1.06 секунди випередили канадок Зою Войтик і Кеті Вінсент, а бронзову нагороду здобули іспанки Анхело Моррено та Вікторія Ярчевськ.

Людмила Лузан
Людмила Лузан. Фото: instagram.com/liudmilaluzan

Лузан виграла свою п’яту золоту медаль чемпіонатів світу. На чемпіонаті світу дует також змагатиметься в каное-двійці на 200 м, а Лузан виступить у каное-одиночці на 500 м.

Людмила Лузан
Людмила Лузан. Фото: instagram.com/liudmilaluzan

Нагадаємо, стрибунка у висоту Нікола Оліслагерс розповіла про дивний виступ в Лозанні під зливою, де провалилася Ярослава Магучіх.

Українка Софія Гречко на Всесвітніх іграх стала рекордсменкою світу в плаванні під водою.

Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
