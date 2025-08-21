Усик просит WBO отсрочку боя с Паркером из-за усталости и травмы спины

Александр Усик. Фото: Reuters

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик планирует отдохнуть после реванша против Даниэля Дюбуа. Поэтому боксер попросил WBO дать ему отсрочку от боя с Джозефом Паркером.

О ситуации с усталостью Усика рассказал директор его команды Сергей Лапин в интервью для BoxNation.

Реклама

Читайте также:

Усику нужен отдых

Директор команды Усика рассказал, что Александр выглядит хорошо и наслаждается временем с детьми и семьей, поскольку последние два года были очень тяжелыми для него: два боя с Фьюри, два боя с Дюбуа.

По словам Лапина, Усик нуждается в отдыхе и восстановлении после такой нагрузки.

На вопрос о будущих шагах, Лапин вспомнил Джозефа Паркера, Мозеса Итауму и трилогию с Тайсоном Фьюри.

Также Лапин подтвердил, что Усик подал запрос на отсрочку переговоров с Паркером из-за повреждения спины. Сейчас запрос на рассмотрении.

Напомним, ранее промоутер сообщил, когда может пройти встреча Усика и Итаумы.

Ранее Усик впервые высказался, что думает об Итауме.