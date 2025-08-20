Усик заявил, что Мозес Итаума готов к бою против него

Александр Усик. Фото: Reuters

Активно обсуждается возможный бой 38-летнего абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика и 20-летнего нокаутера Мозеса Итаумы. Этот поединок активно продвигают инвесторы из Саудовской Аравии во главе с Турки Аль аш-Шейхом.

В комментарии YouTube-каналу BoxNation Усик высказался относительно Итаумы и его перспектив.

Мозес Итаума. Фото: Reuters

Усик высказался о потенциальном сопернике

Александр отметил талант 20-летнего британца и даже высказался о его человеческих качествах после победы над Диллианом Уайтом нокаутом в первом раунде.

"Замечательный человек, замечательный бой. Думаю, Итаума — будущее бокса, мне нравится этот парень", — сказал украинец.

На вопрос, готов ли Итаума к поединку с ним в столь юном возрасте, Усик ответил, что тот готов.

Отметим, что Итаума и его промоутер Фрэнк Уоррен с осторожностью смотрят на возможность проведения боя против Усика. Им бы хотелось оппонента типа Джозефа Паркера и Агита Кабаела.

Несмотря на нежелание Итаумы драться с Усиком в следующем поединке, Турки видит именно этот бой у обоих боксеров.

Напомним, ранее промоутер сообщил, когда может пройти встреча Усика и Итаумы.

Экс-чемпион мира Тайсон Фьюри уверен, что Усик проиграет Итауме.