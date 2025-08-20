Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Усик впервые высказался относительно Итаумы

Усик впервые высказался относительно Итаумы

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 18:37
Усик заявил, что Мозес Итаума готов к бою против него
Александр Усик. Фото: Reuters

Активно обсуждается возможный бой 38-летнего абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика и 20-летнего нокаутера Мозеса Итаумы. Этот поединок активно продвигают инвесторы из Саудовской Аравии во главе с Турки Аль аш-Шейхом.

В комментарии YouTube-каналу BoxNation Усик высказался относительно Итаумы и его перспектив.

Реклама
Читайте также:
Мозес Итаума
Мозес Итаума. Фото: Reuters

Усик высказался о потенциальном сопернике

Александр отметил талант 20-летнего британца и даже высказался о его человеческих качествах после победы над Диллианом Уайтом нокаутом в первом раунде.

"Замечательный человек, замечательный бой. Думаю, Итаума — будущее бокса, мне нравится этот парень", — сказал украинец.

На вопрос, готов ли Итаума к поединку с ним в столь юном возрасте, Усик ответил, что тот готов.

Отметим, что Итаума и его промоутер Фрэнк Уоррен с осторожностью смотрят на возможность проведения боя против Усика. Им бы хотелось оппонента типа Джозефа Паркера и Агита Кабаела.

Несмотря на нежелание Итаумы драться с Усиком в следующем поединке, Турки видит именно этот бой у обоих боксеров.

Напомним, ранее промоутер сообщил, когда может пройти встреча Усика и Итаумы.

Экс-чемпион мира Тайсон Фьюри уверен, что Усик проиграет Итауме.

Александр Усик бокс супертяжелый вес украинские боксеры Мозес Итаума Бой Усик — Итаума
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации