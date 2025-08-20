Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Усик вперше висловився щодо Ітауми

Усик вперше висловився щодо Ітауми

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 18:37
Усик заявив, що Мозес Ітаума готовий до бою проти нього
Олександр Усик. Фото: Reuters

Активно обговорюється можливий бій 38-річного абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика та 20-річного нокаутера Мозеса Ітауми. Цей поєдинок активно просувають інвестори із Саудівської Аравії на чолі з Туркі Аль аш-Шейхом.

В коментарі YouTube-каналу BoxNation, Усик висловився щодо Ітауми та його перспектив.

Реклама
Читайте також:
Мозес Итаума
Мозес Ітаума. Фото: Reuters

Усик висловився про потенційного суперника

Олександр відзначив талант 20-річного британця та навіть висловився про його людські якості після перемоги над Ділліаном Вайтом нокаутом в першому раунді.

"Чудова людина, чудовий бій. Думаю, Ітаума — майбутнє боксу, мені подобається цей хлопець", — сказав українець.

На запитання, чи готовий Ітаума до поєдинку з ним у такому юному віці, Усик відповів, що той готовий.

Зазначимо, що Ітаума та його промоутер Френк Воррен з обережністю дивляться на можливість проведення бою проти Усика. Їм би хотілося оппонента типу Джозефа Паркера та Агіта Кабаєла.

Попри небажання Ітауми битися з Усиком в наступному поєдинку Туркі бачить саме цей бій у обох боксерів.

Нагадаємо, раніше промоутер повідомив, коли може пройти зустріч Усика та Ітауми.

Ексчемпіон світу Тайсон Ф'юрі впевнений, що Усик програє Ітаумі.

Олександр Усик бокс суперважка вага українські боксери Мозес Ітаума Бій Усик — Ітаума
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації