Усик заявив, що Мозес Ітаума готовий до бою проти нього

Олександр Усик. Фото: Reuters

Активно обговорюється можливий бій 38-річного абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика та 20-річного нокаутера Мозеса Ітауми. Цей поєдинок активно просувають інвестори із Саудівської Аравії на чолі з Туркі Аль аш-Шейхом.

В коментарі YouTube-каналу BoxNation, Усик висловився щодо Ітауми та його перспектив.

Мозес Ітаума. Фото: Reuters

Усик висловився про потенційного суперника

Олександр відзначив талант 20-річного британця та навіть висловився про його людські якості після перемоги над Ділліаном Вайтом нокаутом в першому раунді.

"Чудова людина, чудовий бій. Думаю, Ітаума — майбутнє боксу, мені подобається цей хлопець", — сказав українець.

На запитання, чи готовий Ітаума до поєдинку з ним у такому юному віці, Усик відповів, що той готовий.

Зазначимо, що Ітаума та його промоутер Френк Воррен з обережністю дивляться на можливість проведення бою проти Усика. Їм би хотілося оппонента типу Джозефа Паркера та Агіта Кабаєла.

Попри небажання Ітауми битися з Усиком в наступному поєдинку Туркі бачить саме цей бій у обох боксерів.

Нагадаємо, раніше промоутер повідомив, коли може пройти зустріч Усика та Ітауми.

Ексчемпіон світу Тайсон Ф'юрі впевнений, що Усик програє Ітаумі.