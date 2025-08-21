Усик просить WBO відстрочку бою з Паркером через втому та травму спини

Олександр Усик. Фото: Reuters

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик планує відпочити після реваншу проти Даніеля Дюбуа. Тому боксер попросив WBO дати йому відстрочку від бою з Джозефом Паркером.

Про ситуацію зі втомою Усика розповів директор його команди Сергій Лапін в інтерв’ю для BoxNation.

Усику потрібен відпочинок

Директор команди Усика розповів, що Олександр виглядає добре й насолоджується часом із дітьми та родиною, оскільки останні два роки були дуже важкими для нього: два бої з Ф’юрі, два бої з Дюбуа.

За словами Лапіна, Усик потребує відпочинку та відновлення після такого навантаження.

На запитання про майбутні кроки, Лапін згадав Джозефа Паркера, Мозеса Ітауму та трилогію з Тайсоном Ф’юрі.

Також Лапін підтвердив, що Усик подав запит на відтермінування переговорів із Паркером через пошкодження спини. Наразі запит на розгляді.

Нагадаємо, раніше промоутер повідомив, коли може пройти зустріч Усика та Ітауми.

Також Усик розповів, що думає про Ітауму після чуток про їх бій.