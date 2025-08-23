Відео
Стало відомо, коли WBO вирішить долю Усика

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 15:08
WBO ухвалить рішення щодо бою Олександра Усика з Паркером 25 серпня
Олександр Усик. Фото: Reuters

Абсолютний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик невдовзі отримає вердикт Всесвітньої боксерської організації (WBO) щодо перемовин по бою з офіційним претендентом Джозефом Паркером. Раніше українець попросив їх відтермінувати через втому та проблеми зі спиною після бою з Даніелем Дюбуа.

Президент WBO Густаво Олівері повідомив "Трибуні", коли вони озвучать своє рішення.

Усик отримає відповідь WBO

За словами Олівері, рішення щодо запиту Усика про відтермінування переговорів з Паркером буде ухвалено в понеділок, 25 серпня.

"Усик попросив про продовження переговорів щодо бою з Паркером, і Комітет ухвалить рішення найближчого понеділка", — заявив Олівері.

Глава організації зазначив, що наразі це питання перебуває на розгляді.

Організація 24 липня санкціонувала бій і встановила 30-денний термін для досягнення угоди між командами, який сплив 23 серпня. Надалі мали йти промоутерські торги, але українець 14 серпня відправив запит про відстрочку.

Якщо запит на продовження переговорів не буде задоволено, WBO має намір оголосити промоутерські торги, які визначать умови та дату бою. Такий сценарій може ускладнити плани Усика, але він може відмовитись від титулу, як зробив це з поясом IBF через небажання битися з Даніелем Дюбуа, оскільки мав провести реванш проти Тайсона Ф'юрі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Даніель Дюбуа після поразки від Усика не може знайти собі суперника.

Раніше ми показали найкрасивішу та найбільш титуловану українську веслувальницю Людмилу Лузан.

Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
