Онофрійчук виборола бронзу зі стрічкою на ЧС-2025 з гімнастики

Таїсія Онофрійчук. Фото: instagram.com/muzychenko.photos

На чемпіонаті світу з художньої гімнастики в Ріо-Де-Жанейро збірна України виграла ще одну медаль. Нагороду здобула 17-річна Таїсія Онофрійчук, для якої це другий подіум на ЧС-2025.

Онофрійчук здобула медаль у вправах зі стрічкою, повідомило "Суспільне".

Реклама

Читайте також:

Історична медаль Онофрійчук

Українська гімнастка виступила в п’яти фіналах: чотирьох індивідуальних і одному груповому. До трьох із них відібралася саме Онофрійчук, яка вже мала в доробку бронзу в командній першості, хоча в індивідуальному багатоборстві посіла четверте місце.

Спершу Таїсія посіла шосте місце у вправах з обручем і зупинилася на четвертій позиції в булавах. Проте в останньому індивідуальному фіналі на ЧС-2025 вона вирвала "бронзу" зі стрічкою, отримавши 29.100 бали — нижче, ніж у кваліфікації багатоборства, але достатньо для нагороди.

Перемогу здобула Дар’я Варфоломеєва з Німеччини (30.250), срібло дісталося Стіліані Ніколовій із Болгарії (29.800).

Медаль стала для Онофрійчук першою в індивідуальних вправах на чемпіонатах світу. Для України це перша нагорода у вправах зі стрічкою за останні 10 років, коли бронзову медаль здобувала Ганна Різатдінова в 2015 році.

Нагадаємо, раніше титуловані українські спортсмени Олександр Усик, Андрій Шевченко та Дар'я Білодід зіграли в благодійній грі "Хартії" проти "Металіста 1925".

Також стало відомо, коли на публіці з'явиться ексчемпіон світу з боксу Василь Ломаченко.