Главная Спорт Онофрийчук выиграла свою вторую медаль чемпионата мира

Онофрийчук выиграла свою вторую медаль чемпионата мира

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 23:28
Онофрийчук завоевала бронзу с лентой на ЧМ-2025 по гимнастике
Таисия Онофрийчук. Фото: instagram.com/muzychenko.photos

На чемпионате мира по художественной гимнастике в Рио-Де-Жанейро сборная Украины выиграла еще одну медаль. Награду получила 17-летняя Таисия Онофрийчук, для которой это второй подиум на ЧМ-2025.

Онофрийчук получила медаль в упражнениях с лентой, сообщило "Суспільне".

Историческая медаль Онофрийчук

Украинская гимнастка выступила в пяти финалах: четырех индивидуальных и одном групповом. В три из них отобралась именно Онофрийчук, которая уже имела в активе бронзу в командном первенстве, хотя в индивидуальном многоборье заняла четвертое место.

Сначала Таисия заняла шестое место в упражнениях с обручем и остановилась на четвертой позиции в булавах. Однако в последнем индивидуальном финале на ЧМ-2025 она вырвала "бронзу" с лентой, получив 29.100 балла — ниже, чем в квалификации многоборья, но достаточно для награды.

Победу одержала Дарья Варфоломеева из Германии (30.250), серебро досталось Стилиане Николовой из Болгарии (29.800).

Медаль стала для Онофрийчук первой в индивидуальных упражнениях на чемпионатах мира. Для Украины это первая награда в упражнениях с лентой за последние 10 лет, когда бронзовую медаль завоевывала Анна Ризатдинова в 2015 году.

Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
