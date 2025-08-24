Онофрийчук завоевала бронзу с лентой на ЧМ-2025 по гимнастике

Таисия Онофрийчук. Фото: instagram.com/muzychenko.photos

На чемпионате мира по художественной гимнастике в Рио-Де-Жанейро сборная Украины выиграла еще одну медаль. Награду получила 17-летняя Таисия Онофрийчук, для которой это второй подиум на ЧМ-2025.

Онофрийчук получила медаль в упражнениях с лентой, сообщило "Суспільне".

Реклама

Читайте также:

Историческая медаль Онофрийчук

Украинская гимнастка выступила в пяти финалах: четырех индивидуальных и одном групповом. В три из них отобралась именно Онофрийчук, которая уже имела в активе бронзу в командном первенстве, хотя в индивидуальном многоборье заняла четвертое место.

Сначала Таисия заняла шестое место в упражнениях с обручем и остановилась на четвертой позиции в булавах. Однако в последнем индивидуальном финале на ЧМ-2025 она вырвала "бронзу" с лентой, получив 29.100 балла — ниже, чем в квалификации многоборья, но достаточно для награды.

Победу одержала Дарья Варфоломеева из Германии (30.250), серебро досталось Стилиане Николовой из Болгарии (29.800).

Медаль стала для Онофрийчук первой в индивидуальных упражнениях на чемпионатах мира. Для Украины это первая награда в упражнениях с лентой за последние 10 лет, когда бронзовую медаль завоевывала Анна Ризатдинова в 2015 году.

Напомним, ранее титулованные украинские спортсмены Александр Усик, Андрей Шевченко и Дарья Белодед сыграли в благотворительной игре "Хартии" против "Металлиста 1925".

Также стало известно, когда на публике появится экс-чемпион мира по боксу Василий Ломаченко.