Ломаченко впервые появится на публике после завершения карьеры

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко ранее завершил спортивную карьеру. С того момента он нигде публично не появлялся и не было известно его место нахождения.

Всемирная боксерская организация (WBO) анонсировала участие Ломаченко в своей конференции, которая пройдет в Колумбии.

Ломаченко появится на публике

Последний раз Ломаченко видели на видео 26 мая на чемпионате Украины по боксу, где он был почетным гостем.

В WBO сначала на официальных страницах организации появилось интригующее видео с текстом: "Легенда приближается. Завтра. Следите за обновлением".

Впоследствии вышел официальный анонс об участии Ломаченко в 38-й ежегодной конвенции WBO.

"Наследие Ломы живет! Чемпион мира WBO в трех весовых категориях Василий Ломаченко будет в Боготе на 38-й ежегодной конвенции WBO. Не упустите возможность отпраздновать вместе с живой легендой", — говорится в сообщении.

Конвенция запланирована на 27-31 августа в Боготе.

