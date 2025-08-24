Ломаченко впервые появится на публике после завершения карьеры

Ломаченко публично появится на публике, но не в Украине
Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко ранее завершил спортивную карьеру. С того момента он нигде публично не появлялся и не было известно его место нахождения.
Всемирная боксерская организация (WBO) анонсировала участие Ломаченко в своей конференции, которая пройдет в Колумбии.
Ломаченко появится на публике
Последний раз Ломаченко видели на видео 26 мая на чемпионате Украины по боксу, где он был почетным гостем.
В WBO сначала на официальных страницах организации появилось интригующее видео с текстом: "Легенда приближается. Завтра. Следите за обновлением".
Впоследствии вышел официальный анонс об участии Ломаченко в 38-й ежегодной конвенции WBO.
"Наследие Ломы живет! Чемпион мира WBO в трех весовых категориях Василий Ломаченко будет в Боготе на 38-й ежегодной конвенции WBO. Не упустите возможность отпраздновать вместе с живой легендой", — говорится в сообщении.
Конвенция запланирована на 27-31 августа в Боготе.
