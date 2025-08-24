Видео
Ломаченко публично появится на публике, но не в Украине

Ломаченко публично появится на публике, но не в Украине

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 20:25
Ломаченко впервые появится на публике после завершения карьеры
Василий Ломаченко. Фото: кадр из видео

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко ранее завершил спортивную карьеру. С того момента он нигде публично не появлялся и не было известно его место нахождения.

Всемирная боксерская организация (WBO) анонсировала участие Ломаченко в своей конференции, которая пройдет в Колумбии.

Читайте также:

Ломаченко появится на публике

Последний раз Ломаченко видели на видео 26 мая на чемпионате Украины по боксу, где он был почетным гостем.

В WBO сначала на официальных страницах организации появилось интригующее видео с текстом: "Легенда приближается. Завтра. Следите за обновлением".

Василий Ломаченко
Василий Ломаченко посетит Боготу. Фото: скриншот

Впоследствии вышел официальный анонс об участии Ломаченко в 38-й ежегодной конвенции WBO.

"Наследие Ломы живет! Чемпион мира WBO в трех весовых категориях Василий Ломаченко будет в Боготе на 38-й ежегодной конвенции WBO. Не упустите возможность отпраздновать вместе с живой легендой", — говорится в сообщении.

Конвенция запланирована на 27-31 августа в Боготе.

Напомним, ранее Александр Усик вместе с Дарьей Белодед и Андреем Шевченко сыграли в благотворительном матче для "Хартии".

Усик ранее вместе с другими звездами спорта прочитал стихотворение для Украины.

бокс Василий Ломаченко WBO профессиональный бокс украинские боксеры
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
