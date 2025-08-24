Видео
Главная Спорт Усик, Подкопаева и другие чемпионы трогательно поздравили Украину

Усик, Подкопаева и другие чемпионы трогательно поздравили Украину

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 12:33
Украинские спортсмены поздравили Родину с Днем Независимости стихотворением Симоненко
Ольга Харлан и Александр Усик. Фото: Офис Президента Украины

Ко Дню Независимости Украины, 24 августа, известные украинские спортсмены поздравили свою Родину. Они исполнили стихотворение Василия Симоненко "Я влюблен пылко, без меры".

Видео с поздравлением опубликовали на странице "Олимпийской команды" в Instagram.

Спортсмены поздравили Украину с 34-летием Независимости

Участие в декламации приняли звезды спорта: абсолютный чемпион в супертяжелом весе Александр Усик, самая титулованная украинская фехтовальщица Ольга Харлан, олимпийская чемпионка по биатлону Елена Пидгрушная, двукратный серебряный призер Олимпиад борец греко-римского стиля Парвиз Насибов, титулованная девушка-борец Ирина Коляденко, олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко, самая титулованная гимнастка Лилия Подкопаева, титулованный гимнаст Олег Верняев, призер ОИ по прыжкам в воду Алексей Середа, трехкратный призер Олимпиад по гребле Людмила Лузан, фехтовальщица Влада Харькова и президент НОК Украины Вадим Гутцайт.

Этот патриотический жест стал символом единства и любви к Украине, отражая глубокую эмоциональную связь спортсменов с родиной.

"Слова "Украина моя..." приобретают особый смысл, когда их произносят спортсмены, которые поднимают наш флаг на мировых аренах. Их победы — это победы всей страны, а их борьба — отражение несокрушимости украинского народа!", — говорится в сообщении "Олимпийской команды".

Напомним, ранее представительница украинской гребли Людмила Лузан показала свою красоту в платье.

Ранее Александр Усик, Андрей Шевченко и Дарья Белодед с другими звездами сыграла в благотворительном футбольном матче "Хартии" против "Металлиста 1925".

Александр Усик Олег Верняев Лилия Подкопаева Александр Абраменко Ольга Харлан День Независимости 2025
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
