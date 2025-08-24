Українські спортсмени привітали Батьківщину з Днем Незалежності віршем Симоненка

Ольга Харлан і Олександр Усик. Фото: Офіс Президента України

До Дня Незалежності України, 24 серпня, відомі українські спортсмени привітали свою Батьківщину. Вони виконали вірш Василя Симоненка "Я закоханий палко, без міри".

Відео з привітанням опублікували на сторінці "Олімпійської команди" в Instagram.

Реклама

Читайте також:

Спортсмени привітали Україну з 34-літтям Незалежності

Участь у декламації взяли зірки спорту: абсолютний чемпіон у надважкій вазі Олександр Усик, найбільш титулована українська фехтувальниця Ольга Харлан, олімпійська чемпіонка з біатлону Олена Підгрушна, дворазовий срібний призер Олімпіади борець греко-римського стилю Парвіз Насібов, титулована борчиня Ірина Коляденко, олімпійський чемпіон з фристайлу Олександр Абраменко, найтитулованіша гімнастка Лілія Подкопаєва, титулований гімнаст Олег Верняєв, призер ОІ зі стрибків у воду Олексій Середа, триразова призерка Олімпіад з веслування Людмила Лузан, фехтувальниця Влада Харькова та президент НОК України Вадим Гутцайт.

Цей патріотичний жест став символом єдності та любові до України, відображуючи глибокий емоційний зв’язок спортсменів із батьківщиною.

"Слова "Україно моя…" набувають особливого змісту, коли їх промовляють спортсмени, які піднімають наш прапор на світових аренах. Їхні перемоги — це перемоги всієї країни, а їхня боротьба — віддзеркалення незламності українського народу!", — йдеться в повідомленні "Олімпійської команди".

Нагадаємо, раніше представниця українського веслування Людмила Лузан показала свою красу у сукні.

Раніше Олександр Усик, Андрій Шевченко та Дар'я Білодід з іншими зірками зіграла у благодійному футбольному матчі "Хартії" проти "Металіста 1925".