Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Усик, Подкопаєва та інші чемпіони зворушливо привітали Україну

Усик, Подкопаєва та інші чемпіони зворушливо привітали Україну

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 12:33
Українські спортсмени привітали Батьківщину з Днем Незалежності віршем Симоненка
Ольга Харлан і Олександр Усик. Фото: Офіс Президента України

До Дня Незалежності України, 24 серпня, відомі українські спортсмени привітали свою Батьківщину. Вони виконали вірш Василя Симоненка "Я закоханий палко, без міри".

Відео з привітанням опублікували на сторінці "Олімпійської команди" в Instagram.

Реклама
Читайте також:

Спортсмени привітали Україну з 34-літтям Незалежності

Участь у декламації взяли зірки спорту: абсолютний чемпіон у надважкій вазі Олександр Усик, найбільш титулована українська фехтувальниця Ольга Харлан, олімпійська чемпіонка з біатлону Олена Підгрушна, дворазовий срібний призер Олімпіади борець греко-римського стилю Парвіз Насібов, титулована борчиня Ірина Коляденко, олімпійський чемпіон з фристайлу Олександр Абраменко, найтитулованіша гімнастка Лілія Подкопаєва, титулований гімнаст Олег Верняєв, призер ОІ зі стрибків у воду Олексій Середа, триразова призерка Олімпіад з веслування Людмила Лузан, фехтувальниця Влада Харькова та президент НОК України Вадим Гутцайт.

Цей патріотичний жест став символом єдності та любові до України, відображуючи глибокий емоційний зв’язок спортсменів із батьківщиною.

"Слова "Україно моя…" набувають особливого змісту, коли їх промовляють спортсмени, які піднімають наш прапор на світових аренах. Їхні перемоги — це перемоги всієї країни, а їхня боротьба — віддзеркалення незламності українського народу!", — йдеться в повідомленні "Олімпійської команди".

Нагадаємо, раніше представниця українського веслування Людмила Лузан показала свою красу у сукні.

Раніше Олександр Усик, Андрій Шевченко та Дар'я Білодід з іншими зірками зіграла у благодійному футбольному матчі "Хартії" проти "Металіста 1925".

Олександр Усик Олег Верняєв Лілія Подкопаєва Олександр Абраменко Ольга Харлан День Незалежності 2025
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації