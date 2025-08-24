Ломаченко вперше з’явиться на публіці після завершення кар’єри

Василь Ломаченко. Фото: кадр з відео

Колишній чемпіон світу в трьох дивізіонах Василь Ломаченко раніше завершив спортивну кар’єру. З того моменту він ніде публічно не з’являвся і не було відомо його місце знаходження.

Всесвітня боксерська організація (WBO) анонсувала участь Ломаченка в своїй конференції, яка пройде в Колумбії.

Ломаченко з’явиться на публіці

Востаннє Ломаченка бачили на відео 26 травня на чемпіонаті України з боксу, де він був почесним гостем.

У WBO спочатку на офіційних сторінках організації з’явилося інтригуюче відео з текстом: "Легенда наближається. Завтра. Слідкуйте за оновленням".

Василь Ломаченко відвідає Боготу. Фото: скриншот

Згодом вийшов офіційний анонс про участь Ломаченка в 38-й щорічній конвенції WBO.

"Спадщина Ломи живе! Чемпіон світу WBO у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко буде в Боготі на 38-й щорічній конвенції WBO. Не пропустіть нагоду відсвяткувати разом із живою легендою", — йдеться в повідомленні.

Конвенція запланована на 27-31 серпня у Боготі.

