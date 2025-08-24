Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ломаченко публічно з'явиться на публіці, але не в Україні

Ломаченко публічно з'явиться на публіці, але не в Україні

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 20:25
Ломаченко вперше з’явиться на публіці після завершення кар’єри
Василь Ломаченко. Фото: кадр з відео

Колишній чемпіон світу в трьох дивізіонах Василь Ломаченко раніше завершив спортивну кар’єру. З того моменту він ніде публічно не з’являвся і не було відомо його місце знаходження.

Всесвітня боксерська організація (WBO) анонсувала участь Ломаченка в своїй конференції, яка пройде в Колумбії.

Реклама
Читайте також:

Ломаченко з’явиться на публіці

Востаннє Ломаченка бачили на відео 26 травня на чемпіонаті України з боксу, де він був почесним гостем.

У WBO спочатку на офіційних сторінках організації з’явилося інтригуюче відео з текстом: "Легенда наближається. Завтра. Слідкуйте за оновленням".

Василий Ломаченко
Василь Ломаченко відвідає Боготу. Фото: скриншот

Згодом вийшов офіційний анонс про участь Ломаченка в 38-й щорічній конвенції WBO.

"Спадщина Ломи живе! Чемпіон світу WBO у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко буде в Боготі на 38-й щорічній конвенції WBO. Не пропустіть нагоду відсвяткувати разом із живою легендою", — йдеться в повідомленні.

Конвенція запланована на 27-31 серпня у Боготі.

Нагадаємо, раніше Олександр Усик разом з Дар'єю Білодід та Андрієм Шевченком зіграли в благодійному матчі для "Хартії".

Усик раніше разом з іншими зірками спорту прочитав вірш для України.

бокс Василь Ломаченко WBO професійний бокс українські боксери
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації