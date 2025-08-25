Українські гімнастки вибороли золото ЧС-2025 у групових вправах

Збірна України з художньої гімнастики. Фото: instagram.com/muzychenko.photos

В останній день чемпіонату світу з художньої гімнастики в Ріо-Де-Жанейро збірна України поповнила свою скарбничку. Раніше синьо-жовта команда завоювала дві бронзові медалі.

В останній день команда виграла золоту нагороду, повідомив портал "Суспільне".

Перша золота медаль України

Збірна України виступала у складі Єлизавети Аззи, Діани Баєвої, Кіри Ширікіної, Олександри Ющак і Валерії Перемети. Дівчата кваліфікувалися до фіналу з четвертим результатом — 27.650 балів.

У вирішальному виступі українки показали результат — 28.650 балів, покращивши свій кваліфікаційний показник на один бал. Цього виявилося достатньо, щоб виграти з мінімальною перевагою в 0.1 бала над господарками з Бразилії (28.550). Китай посів третє місце (28.350).

Це друга золота медаль України в групових вправах на чемпіонатах світу, після тріумфу 2002 року.

Також це перша золота медаль за 12 років, після того, коли в 2013 році Ганна Різатдінова здобула нагороду з обручем.

Також це друга поспіль медаль у вправі з трьома м’ячами та двома обручами — після бронзи на попередньому чемпіонаті світу.

