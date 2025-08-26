Свадьбу Роналду и Джорджины оценивают в самую большую сумму в истории

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду. Фото: instagram.com/georginagio

Легендарный 40-летний футболист "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиано Роналду готовится к первой свадьбе в своей жизни. Его женой станет Джорджина Родригес, с которой они встречаются с 2016 года.

Молодожены готовятся к роскошной церемонии, стоимость которой сводит с ума, сообщил портал Daily Mail.

Самая дорогая свадьба в истории

Свадьба португальского футболиста и его испанской невесты может стать одной из самых дорогих в мире. Сейчас запланирована роскошная церемония. Пройдет она после чемпионата мира по футболу в 2026 году.

Приблизительная стоимость свадьбы может составить 10 миллионов фунтов.

Бренд-стратег Дилан Дейви прогнозирует, что по масштабу эта свадьба не будет уступать Дэвиду и Виктории Бекхэм и будет иметь значительный маркетинговый эффект.

Невероятное кольцо Джорджины. Фото: instagram.com/georginagio

Дэйви ожидает, что выберут выдающееся место проведения церемонии, одежду сделают лучшие дизайнеры, гости получат развлечения мирового уровня, для всех организуют VIP-безопасность.

"Это одна из самых ожидаемых свадеб после Безоса и Санчес", — отметил Дейви.

Эксперт также подчеркнул, что Криштиану и Джорджина оба являются сильными брендами, которые вместе создают уникальное сочетание с огромным социальным охватом далеко за пределы спорта.

