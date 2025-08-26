Динамо и Металлист 1925 борются за таланта из Коста-Рики

Динамо и Металлист 1925 хотят купить игрока сборной Коста-Рики
Украинские клубы продолжают работать на трансферном окне, которое закроется 5 сентября. Некоторые клубы УПЛ даже будут конкурировать друг с другом.
За одного из игроков будут конкурировать "Динамо" и "Металлист 1925", сообщил инсайдер Игорь Бурбас.
"Динамо" и "Металлист 1925" соревнуются за игрока из Коста-Рики
По информации источника, киевское "Динамо" и харьковский "Металлист 1925" конкурируют в борьбе за 20-летнего костариканского футболиста Крейчела Переса.
Футболист уже дебютировал за взрослую сборную Коста-Рики и преимущественно выступает на позиции вингера, что соответствует потребностям "Динамо" для усиления флангов, поскольку у харьковского клуба эта позиция хорошо укомплектована. Игрок поможет клубу благодаря высокой скорости и техническим навыкам.
"Металлист 1925" рассматривает Переса как потенциального плеймейкера в центре поля, где он может заменить Владлена Юрченко. Если у клуба укомплектованы фланги, то в центре поля есть ощутимые проблемы.
Перес играет за "Алахуэленсе" на родине. В этом сезоне 20-летний футболист в восьми матчах забил два мяча и сделал один ассист.
