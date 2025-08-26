Видео
Главная Спорт Динамо и Металлист 1925 хотят купить игрока сборной Коста-Рики

Динамо и Металлист 1925 хотят купить игрока сборной Коста-Рики

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 00:14
Динамо и Металлист 1925 борются за таланта из Коста-Рики
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

Украинские клубы продолжают работать на трансферном окне, которое закроется 5 сентября. Некоторые клубы УПЛ даже будут конкурировать друг с другом.

За одного из игроков будут конкурировать "Динамо" и "Металлист 1925", сообщил инсайдер Игорь Бурбас.

Крейчел Перес
Крейчел Перес. Фото: кадр из видео

"Динамо" и "Металлист 1925" соревнуются за игрока из Коста-Рики

По информации источника, киевское "Динамо" и харьковский "Металлист 1925" конкурируют в борьбе за 20-летнего костариканского футболиста Крейчела Переса.

Футболист уже дебютировал за взрослую сборную Коста-Рики и преимущественно выступает на позиции вингера, что соответствует потребностям "Динамо" для усиления флангов, поскольку у харьковского клуба эта позиция хорошо укомплектована. Игрок поможет клубу благодаря высокой скорости и техническим навыкам.

"Металлист 1925" рассматривает Переса как потенциального плеймейкера в центре поля, где он может заменить Владлена Юрченко. Если у клуба укомплектованы фланги, то в центре поля есть ощутимые проблемы.

Перес играет за "Алахуэленсе" на родине. В этом сезоне 20-летний футболист в восьми матчах забил два мяча и сделал один ассист.

Напомним, нападающий итальянской "Ромы" Артем Довбик вскоре может сменить клуб и чемпионат.

Украинские известные спортсмены во главе с Шевченко сыграли благотворительный матч "Хартии" и "Металлиста 1925".

футбол Динамо Футбол трансферы Коста-Рика ФК Металлист 1925
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
