Главная Спорт Довбик в ближайшее время сменит команду

Довбик в ближайшее время сменит команду

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 14:43
Артем Довбик на этой неделе может перейти из Ромы в Вильярреал
Артем Довбик. Фото: Reuters

Итальянская "Рома" все же решила избавиться от украинского форварда Артема Довбика. Футболист не подходит для главного тренера Джан Пьеро Гасперини.

Сейчас итальянцы уже договорились об аренде футболиста, сообщил журналист Саша Тавольери.

Читайте также:
Артем Довбик
Пауло Дибала, Артем Довбык и Джан Пьеро Гасперини. Фото: Reuters

Довбик не нужен "Роме"

По информации источника, украинский нападающий близок к трансферу в испанский "Вильярреал". Сейчас переговоры между "Ромой" и "желтой субмариной" достигли финальной стадии. Соглашение между клубами будет предусматривать аренду с опцией выкупа. Сумма клаусулы не сообщается.

"Вильярреал" готов взять на себя полную зарплату игрока, а Довбик выразил согласие на переход.

Однако "Рома" настаивает на завершении трансфера другого нападающего, прежде чем одобрит уход украинца. Это условие может стать ключевым для завершения сделки до закрытия летнего трансферного окна.

Напомним, клуб Виктора Цыганкова вступил в переговоры с киевским "Динамо" по трансферу звезды клуба.

Украинские известные спортсмены и музыканты сыграли благотворительный матч для одной из бригад НГУ.

Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
