Артем Довбик цього тижня може перейти з Роми у Вільярреал

Італійська "Рома" все ж вирішила позбутися українського форварда Артема Довбика. Футболіст не підходить для головного тренера Джан П'єро Гасперіні.

Наразі італійці вже домовились про оренду футболіста, повідомив журналіст Саша Тавольєрі.

Довбик не потрібний "Ромі"

За інформацією джерела, український нападник близький до трансферу в іспанський "Вільярреал". Наразі переговори між "Ромою" та "жовтою субмариною" досягли передової стадії. Угода між клубами передбачатиме оренду з опцією викупу. Сума клаусули не повідомляється.

"Вільярреал" готовий взяти на себе повну зарплату гравця, а Довбик висловив згоду на перехід.

Проте "Рома" наполягає на завершенні трансферу іншого нападника, перш ніж схвалить відхід українця. Ця умова може стати ключовою для завершення угоди до закриття літнього трансферного вікна.

Нагадаємо, клуб Віктора Циганкова вступив у перемовини з київським "Динамо" щодо трансферу зірки клубу.

