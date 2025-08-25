Відео
Довбик найближчим часом змінить команду

Довбик найближчим часом змінить команду

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 14:43
Артем Довбик цього тижня може перейти з Роми у Вільярреал
Артем Довбик. Фото: Reuters

Італійська "Рома" все ж вирішила позбутися українського форварда Артема Довбика. Футболіст не підходить для головного тренера Джан П'єро Гасперіні.

Наразі італійці вже домовились про оренду футболіста, повідомив журналіст Саша Тавольєрі.

Читайте також:
Артем Довбик
Пауло Дібала, Артем Довбик та Джан П'єро Гасперіні. Фото: Reuters

Довбик не потрібний "Ромі"

За інформацією джерела, український нападник близький до трансферу в іспанський "Вільярреал". Наразі переговори між "Ромою" та "жовтою субмариною" досягли передової стадії. Угода між клубами передбачатиме оренду з опцією викупу. Сума клаусули не повідомляється.

"Вільярреал" готовий взяти на себе повну зарплату гравця, а Довбик висловив згоду на перехід.

Проте "Рома" наполягає на завершенні трансферу іншого нападника, перш ніж схвалить відхід українця. Ця умова може стати ключовою для завершення угоди до закриття літнього трансферного вікна.

Нагадаємо, клуб Віктора Циганкова вступив у перемовини з київським "Динамо" щодо трансферу зірки клубу.

Українські відомі спортсмени та музиканти зіграли благодійний матч для однієї з бригад НГУ.

футбол Артем Довбик Вільярреал українські легіонери (футбол) ФК Рома (Рим)
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
