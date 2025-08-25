Відео
Ванат погодився залишити Динамо заради клубу Циганкова

Ванат погодився залишити Динамо заради клубу Циганкова

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 11:03
Форвард Динамо Владислав Ванат може перейти в іспанську Жирону цього літа
Владислав Ванат. Фото: "Динамо" Київ

Форвард київського "Динамо" Владислав Ванат влітку може покинути клуб. Стосовно футболіста веде перемовини одна із європейських команд.

Про інтерес до Ваната повідомив портал Sport.es.




Стосовно трансферу Ваната почалися перемовини

За інформацією джерела, 23-річний Ванат близький до переходу в іспанську "Жирону", яка виявила зацікавленість у послугах українського форварда.

Головний тренер команди Мічел наразі незадоволений наявними форвардами і попросив керівництво знайти нового гравця. Коли ж йому показали Владислава, то він побачив у ньому ідеального кандидата.

У "Жироні" сподіваються, що українець повторить успіх Артема Довбика, який колись став кращим бомбардиром чемпіонату Іспанії в складі "Жирони".

Наразі відомо, що "Жирона" провела попередні перемовини з "Динамо" щодо деталей трансферу. Ванат також висловив бажання залишити УПЛ та приєднатися до іспанського клубу.

"Динамо" оцінює гравця в 15 мільйонів євро, але "Жирона" пропонує 10 млн євро плюс відсоток від майбутнього трансферу.

Каталонці впевнені, що така пропозиція влаштує київський клуб, і угода може бути завершена до закриття літнього трансферного вікна.

Нагадаємо, наставник "ПСЖ" Луїс Енріке висловився щодо спілкування Іллі Забарного та росіянина Матвія Сафонова.

Українські зірки спорту Андрій Шевченко та Олександр Усик витупили в благодійному матчі.

Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
