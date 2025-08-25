Форвард Динамо Владислав Ванат может перейти в испанскую Жирону этим летом

Ванат согласился покинуть Динамо ради клуба Цыганкова
Форвард киевского "Динамо" Владислав Ванат летом может покинуть клуб. Относительно футболиста ведет переговоры одна из европейских команд.
Об интересе к Ванату сообщил портал Sport.es.
Относительно трансфера Ваната начались переговоры
По информации источника, 23-летний Ванат близок к переходу в испанскую "Жирону", которая проявила заинтересованность в услугах украинского форварда.
Главный тренер команды Мичел пока недоволен имеющимися форвардами и попросил руководство найти нового игрока. Когда же ему показали Владислава, то он увидел в нем идеального кандидата.
В "Жироне" надеются, что украинец повторит успех Артема Довбика, который когда-то стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании в составе "Жироны".
Известно, что "Жирона" провела предварительные переговоры с "Динамо" относительно деталей трансфера. Ванат также выразил желание покинуть УПЛ и присоединиться к испанскому клубу.
"Динамо" оценивает игрока в 15 миллионов евро, но "Жирона" предлагает 10 млн евро плюс процент от будущего трансфера.
Каталонцы уверены, что такое предложение устроит киевский клуб, и сделка может быть завершена до закрытия летнего трансферного окна.
