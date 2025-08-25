Форвард Динамо Владислав Ванат может перейти в испанскую Жирону этим летом

Владислав Ванат. Фото: "Динамо" Киев

Форвард киевского "Динамо" Владислав Ванат летом может покинуть клуб. Относительно футболиста ведет переговоры одна из европейских команд.

Об интересе к Ванату сообщил портал Sport.es.

Относительно трансфера Ваната начались переговоры

По информации источника, 23-летний Ванат близок к переходу в испанскую "Жирону", которая проявила заинтересованность в услугах украинского форварда.

Главный тренер команды Мичел пока недоволен имеющимися форвардами и попросил руководство найти нового игрока. Когда же ему показали Владислава, то он увидел в нем идеального кандидата.

В "Жироне" надеются, что украинец повторит успех Артема Довбика, который когда-то стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании в составе "Жироны".

Известно, что "Жирона" провела предварительные переговоры с "Динамо" относительно деталей трансфера. Ванат также выразил желание покинуть УПЛ и присоединиться к испанскому клубу.

"Динамо" оценивает игрока в 15 миллионов евро, но "Жирона" предлагает 10 млн евро плюс процент от будущего трансфера.

Каталонцы уверены, что такое предложение устроит киевский клуб, и сделка может быть завершена до закрытия летнего трансферного окна.

