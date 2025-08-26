Динамо і Металіст 1925 борються за таланта з Коста-Рики

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

Українські клуби продовжують працювати на трансферному вікні, яке закриється 5 вересня. Деякі клуби УПЛ навіть конкуруватимуть один з одним.

За одного з гравців конкуруватимуть "Динамо" та "Металіст 1925", повідомив інсайдер Ігор Бурбас.

Крейчел Перес. Фото: кадр з відео

"Динамо" та "Металіст 1925" змагаються за гравця з Коста-Ріки

За інформацією джерела, київське "Динамо" та харківський "Металіст 1925" конкурують в боротьбі за 20-річного костариканського футболіста Крейчела Переса.

Футболіст уже дебютував за дорослу збірну Коста-Рики й переважно виступає на позиції вінгера, що відповідає потребам "Динамо" для підсилення флангів, оскільки у харківського клубу ця позиція добре укомплектована. Гравець допоможе клубу завдяки високій швидкості і технічним навичкам.

"Металіст 1925" розглядає Переса як потенційного плеймейкера в центрі поля, де він може замінити Владлена Юрченка. Якщо у клубу укомплектовані фланги, то в центрі поля є відчутні проблеми.

Перес грає за "Алахуеленсе" на батьківщині. Цього сезону 20-річний футболіст у восьми матчах забив два м'ячі та зробив один асист.

