Динамо відмовилося продавати Ваната в чемпіонат Іспанії

Владислав Ванат. Фото: ФК "Динамо"

Київське "Динамо" все ж таки отримало пропозицію від іспанської "Жирони" щодо трансферу форварда Владислава Ваната. Іспанці пропонували 10 млн євро та 40% від перепродажу.

Деталі щодо відповіді "Динамо" повідомив інсайдер Ігор Бурбас.

Реклама

Читайте також:

Владислав Ванат. Фото: ФК "Динамо"

"Динамо" може стати золотою кліткою

За інформацією від джерела, київське "Динамо" відмовляється відпускати свого форварда, попри щедру пропозицію від "Жирони".

Бурбас розповів, що пропозиція "Жирони" є єдиною цього літа за 23-річного Ваната. Однак брати Ігор та Григорій Суркіси наполягають на клаусулі в 20 мільйонів євро.

Ванат, який знає про інтерес "Жирони", висловив бажання залишити Київ, а його родина намагається переконати власників клубу піти на поступки.

Джерело вважає, що ці зусилля марні, і "Динамо" утримає гравця, ризикуючи повторити ситуацію з Володимиром Бражком, який після відмови продати його у "Вулвергемптон" здав у ігровій та фізичній формі.

Нагадаємо, форвард збірної України Артем Довбик невдовзі може змінити клуб та чемпіонат.

Українські відомі спортсмени на чолі з Шевченком та Усиком зіграли благодійний матч для бригади НГУ "Хартія".