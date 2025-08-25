Динамо відмовилося продавати Ваната в чемпіонат Іспанії

Динамо відповіло на офіційну пропозицію Жирони щодо Ваната
Київське "Динамо" все ж таки отримало пропозицію від іспанської "Жирони" щодо трансферу форварда Владислава Ваната. Іспанці пропонували 10 млн євро та 40% від перепродажу.
Деталі щодо відповіді "Динамо" повідомив інсайдер Ігор Бурбас.
"Динамо" може стати золотою кліткою
За інформацією від джерела, київське "Динамо" відмовляється відпускати свого форварда, попри щедру пропозицію від "Жирони".
Бурбас розповів, що пропозиція "Жирони" є єдиною цього літа за 23-річного Ваната. Однак брати Ігор та Григорій Суркіси наполягають на клаусулі в 20 мільйонів євро.
Ванат, який знає про інтерес "Жирони", висловив бажання залишити Київ, а його родина намагається переконати власників клубу піти на поступки.
Джерело вважає, що ці зусилля марні, і "Динамо" утримає гравця, ризикуючи повторити ситуацію з Володимиром Бражком, який після відмови продати його у "Вулвергемптон" здав у ігровій та фізичній формі.
