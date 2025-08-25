Динамо отказалось продавать Ваната в чемпионат Испании

Владислав Ванат. Фото: ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" все же получило предложение от испанской "Жироны" по трансферу форварда Владислава Ваната. Испанцы предлагали 10 млн евро и 40% от перепродажи.

Детали относительно ответа "Динамо" сообщил инсайдер Игорь Бурбас.

Реклама

Читайте также:

Владислав Ванат. Фото: ФК "Динамо"

"Динамо" может стать золотой клеткой

По информации от источника, киевское "Динамо" отказывается отпускать своего форварда несмотря на щедрое предложение от "Жироны".

Бурбас рассказал, что предложение "Жироны" является единственным этим летом за 23-летнего Ваната. Однако братья Игорь и Григорий Суркисы настаивают на клаусуле в 20 миллионов евро.

Ванат, который знает об интересе "Жироны", выразил желание покинуть Киев, а его семья пытается убедить владельцев клуба пойти на уступки.

Источник считает, что эти усилия напрасны, и "Динамо" удержит игрока, рискуя повторить ситуацию с Владимиром Бражко, который после отказа продать его в "Вулверхэмптон" сдал в игровой и физической форме.

Напомним, форвард сборной Украины Артем Довбик вскоре может сменить клуб и чемпионат.

Украинские известные спортсмены во главе с Шевченко и Усиком сыграли благотворительный матч для бригады НГУ "Хартия".