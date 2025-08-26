Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Озвучено неймовірну вартість бюджету весілля Роналду та Родрігес

Озвучено неймовірну вартість бюджету весілля Роналду та Родрігес

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 08:27
Весілля Роналду та Джорджини оцінюють у найбільшу суму в історії
Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду. Фото: instagram.com/georginagio

Легендарний 40-річний футболіст "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіано Роналду готується до першого весілля в своєму житті. Його дружиною стане Джорджина Родрігес, з якою вони зустрічаються з 2016 року.

Наречені готуються до розкішної церемонії, вартість якої зводить з розуму, повідомив портал Daily Mail.

Реклама
Читайте також:
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду
Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду. Фото: instagram.com/georginagio

Найдорожче весілля в історії

Весілля португальського футболіста та його іспанської нареченої може стати одним із найдорожчих у світі. Наразі запланована розкішна церемонія. Пройде вона після чемпіонату світу з футболу у 2026 році.

Приблизна вартість весілля може скласти 10 мільйонів фунтів.

Бренд-стратег Ділан Дейві прогнозує, що за масштабом це весілля не поступатиметься Девіду та Вікторії Бекхем і матиме значний маркетинговий ефект.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду
Неймовірна каблучка Джорджини. Фото: instagram.com/georginagio

Дейві очікує, що оберуть визначне місце проведення церемонії, одяг зроблять найкращі дизайнери, гості отримають розваги світового рівня, для всіх організують VIP-безпеку.

"Це одне з найочікуваніших весіль після Безоса та Санчес", — зазначив Дейві.

Експерт також підкреслив, що Кріштіану та Джорджина обидва є сильними брендами, які разом створюють унікальне поєднання з величезним соціальним охопленням далеко за межі спорту.

Нагадаємо, київське "Динамо" та "Металіст 1925" хочуть купити футболіста із Центральної Америки.

Київське "Динамо" відповіло на пропозицію "Жирони" по Владиславу Ванату.

футбол весілля Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес дружини футболістів
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації