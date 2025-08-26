Весілля Роналду та Джорджини оцінюють у найбільшу суму в історії

Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду. Фото: instagram.com/georginagio

Легендарний 40-річний футболіст "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіано Роналду готується до першого весілля в своєму житті. Його дружиною стане Джорджина Родрігес, з якою вони зустрічаються з 2016 року.

Наречені готуються до розкішної церемонії, вартість якої зводить з розуму, повідомив портал Daily Mail.

Найдорожче весілля в історії

Весілля португальського футболіста та його іспанської нареченої може стати одним із найдорожчих у світі. Наразі запланована розкішна церемонія. Пройде вона після чемпіонату світу з футболу у 2026 році.

Приблизна вартість весілля може скласти 10 мільйонів фунтів.

Бренд-стратег Ділан Дейві прогнозує, що за масштабом це весілля не поступатиметься Девіду та Вікторії Бекхем і матиме значний маркетинговий ефект.

Неймовірна каблучка Джорджини. Фото: instagram.com/georginagio

Дейві очікує, що оберуть визначне місце проведення церемонії, одяг зроблять найкращі дизайнери, гості отримають розваги світового рівня, для всіх організують VIP-безпеку.

"Це одне з найочікуваніших весіль після Безоса та Санчес", — зазначив Дейві.

Експерт також підкреслив, що Кріштіану та Джорджина обидва є сильними брендами, які разом створюють унікальне поєднання з величезним соціальним охопленням далеко за межі спорту.

