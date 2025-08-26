Конопля готовий до трансферу з Шахтаря у відомий клуб

Юхим Конопля на тренуванні. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Захисник донецького "Шахтаря" Юхим Конопля потрапив у сферу інтересів іспанської "Севільї". Клуб із Ла-Ліги розглядає 25-річного українця як варіант для посилення правого флангу оборони напередодні нового сезону.

"Севілья" може втратити двох чинних правих захисників: Хуанлу Санчеса та Хосе Анхеля Кармони, повідомляє Sky Sports.

Реклама

Читайте також:

У зв'язку з можливими кадровими втратами "Севілья" склала список можливих новачків, де серед кандидатів опинився й українець Юхим Конопля. Серед конкурентів українця за місце в заявці згадуються також Хуліан Араухо з "Борнмута", Мартін Ортега з аргентинського "Тігре" та Алекс Хіменес із "Мілана". Проте Конопля вважається одним із найбільш реальних варіантів завдяки стабільним виступам в УПЛ.

Юхим Конопля у збірній України. Фото: УНІАН

Конопля готовий до відходу з "Шахтаря"

У нинішньому сезоні 26-річний футболіст уже провів п'ять матчів за "Шахтар", забивши один гол та віддавши дві результативні передачі. Контракт Юхима Коноплі з донецьким клубом діє до осені 2026 року, тому "гірники" розраховують виручити за гравця значну суму.

"Севілья" може розглянути варіант оренди з правом подальшого викупу. Це може стати компромісним рішенням для обох сторін, якщо переговори щодо повноцінного трансферу зайдуть у глухий кут.

Нагадаємо, до кінця літа "Шахтар" може втратити ще одного гравця збірної України, яким цікавляться в Європі.

Київське "Динамо" теж отримало вигідну пропозицію про продаж українського гравця, однак відхилило запит на трансфер.