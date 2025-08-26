Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Що іспанський клуб запропонував Шахтарю за гравця збірної України

Що іспанський клуб запропонував Шахтарю за гравця збірної України

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 17:01
Конопля готовий до трансферу з Шахтаря у відомий клуб
Юхим Конопля на тренуванні. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Захисник донецького "Шахтаря" Юхим Конопля потрапив у сферу інтересів іспанської "Севільї". Клуб із Ла-Ліги розглядає 25-річного українця як варіант для посилення правого флангу оборони напередодні нового сезону.

"Севілья" може втратити двох чинних правих захисників: Хуанлу Санчеса та Хосе Анхеля Кармони, повідомляє Sky Sports.

Реклама
Читайте також:

У зв'язку з можливими кадровими втратами "Севілья" склала список можливих новачків, де серед кандидатів опинився й українець Юхим Конопля. Серед конкурентів українця за місце в заявці згадуються також Хуліан Араухо з "Борнмута", Мартін Ортега з аргентинського "Тігре" та Алекс Хіменес із "Мілана". Проте Конопля вважається одним із найбільш реальних варіантів завдяки стабільним виступам в УПЛ.

Ефим Конопля
Юхим Конопля у збірній України. Фото: УНІАН

Конопля готовий до відходу з "Шахтаря"

У нинішньому сезоні 26-річний футболіст уже провів п'ять матчів за "Шахтар", забивши один гол та віддавши дві результативні передачі. Контракт Юхима Коноплі з донецьким клубом діє до осені 2026 року, тому "гірники" розраховують виручити за гравця значну суму.

"Севілья" може розглянути варіант оренди з правом подальшого викупу. Це може стати компромісним рішенням для обох сторін, якщо переговори щодо повноцінного трансферу зайдуть у глухий кут.

Нагадаємо, до кінця літа "Шахтар" може втратити ще одного гравця збірної України, яким цікавляться в Європі.

Київське "Динамо" теж отримало вигідну пропозицію про продаж українського гравця, однак відхилило запит на трансфер.

спорт футбол ФК Шахтар Футбол трансфери Севілья Юхим Конопля
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації