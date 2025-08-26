Відео
Шахтар знизив вартість Судакова

Шахтар знизив вартість Судакова

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 07:31
Шахтар знизив ціну на Судакова, яким цікавиться Бенфіка
Георгій Судаков. Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" до кінця серпня може продати свого півзахисника Георгія Судакова. Наразі є потенційні покупці й футболіст сам хоче піти.

"Шахтар" навіть знизив вартість Судакова для потенційного покупця, повідомив портал A Bola.

Читайте також:
Георгий Судаков


Судаков може переїхати в теплу країну

За інформацією джерела, португальський клуб "Бенфіка" розглядає 22-річного українського півзахисника на підсилення позиції атакувального півзахисника.

Українці оцінюють гравця в 30 мільйонів євро, що менше ніж раніше вимагалось від "Наполі". Однак, для португальців і ця сума є великою.

Зазначимо, що португальці не подавали офіційної пропозиції, бо розглядали Георгія як один із варіантів.

Допомогти трансферу може наявність в складі "Бенфіки" друга Судакова — голкіпера Анатолія Трубіна, який у 2023 році перейшов із "Шахтаря" за 10 мільйонів євро та 40% від перепродажу.

Цього сезону Судаков провів дев'ять матчів за "Шахтар", віддавши один асист.

Нагадаємо, "Динамо" та ще один клуб УПЛ змагаються за купівлю футболіста збірної Коста-Рики.

Київське "Динамо" відповіло на трансферну пропозицію іспанського клубу по Владиславу Ванату.

Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
